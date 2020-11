Impianti di risalita, con chiusure a dicembre in fumo due terzi del fatturato Secondo Valeria Ghezzi, presidente Anef, la chiusura da Natale all’Epifania fa crollare il fatturato del 70%. Business sostenibile con la riduzione di portata fino al 50% di Lucilla Incorvati

Secondo Valeria Ghezzi, presidente Anef, la chiusura da Natale all'Epifania fa crollare il fatturato del 70%. Business sostenibile con la riduzione di portata fino al 50%

Dall'esito del documento che lunedì sarà presentato in Conferenza delle Regioni per essere poi sottoposto al Governo e al Cts dipenderà l’andamento dell’attività e del fatturato delle aziende funiviarie. In Italia sono oltre 400 (oltre 1500 impianti di risalita) che generano un giro di affari intorno ad 1,2 miliardi di euro, occupando direttamente oltre 14mila persone cui si aggiungono altri 2000 lavoratori attivi nelle attività connesse e interdipendenti (rifugi, noleggi, scuole di sci, etc.). Se si considera l'indotto economico dovuto alle attività direttamente collegate agli impianti di sci (rifugi, noleggi, maestri, impianti) questo genera un fatturato di quasi 4 miliardi che sale a 7 miliardi includendo quello connesso alla presenza sul territorio (lavori edili, acquisto di beni e servizi alberghi, negozi, ristorazione, eventi, etc.).

L’impatto sull’industria degli impianti a fune

Non è un momento facile per chi gestisce gli impianti di risalita. Dopo la stagione scorsa, salvata in corner, la prossima è difficile e piena di incognite. «Ci aspettiamo una discussione aperta sul protocollo ma siamo in attesa di capire qual è l’orientamento . Una riduzione di portata se diventa eccessiva rende assolutamente antieconomica l’attività. Nello stesso tempo siamo di fronte ad una situazione eccezionale in cui al primo posto c’è la salute pubblica e dunque siamo ben consapevoli dei limiti che dovrà subire l’attività. Ad oggi stimiamo almeno una perdita tra il 60% e il 70%, ammesso che si riesca davvero ad aprire. Più sarà ritardata, più accuseremo il colpo e la stessa sorte toccherà a maestri da sci, noleggio sci e tutte quelle attività legate agli impianti».

A parlare così è Valeria Ghezzi, dal 2014 alla guida dell’Anef (Associazione che le aziende del settore degli impianti a fune).

La sostenibilità del business

«Una riduzione di portata del 50%, se pur molto impegnativa, è forse ancora sostenibile. Non lo è se ci chiedono di stabile il metro di distanza nelle cabine. Significa viaggiare sotto l’80%. Inoltre sottolineiamo il fatto che limitare la portata significa creare grandi code».

Che cosa di può fare per limitare gli arrivi?

Si potrebbe pensare a meccanismi di acquisto dei ticket con un sistema di prenotazione e numero chiuso ma limitare gli arrivi in alcune aree è veramente complesso. Pensiamo al Sella Ronda oppure ad altri contesti dove si accede da più punti. Stiamo cercando di capire cosa fare e cosa è meglio fare per tutti. Lo sci di per se è uno sport che impone il distanziamento, quindi si devono limitare i momenti di contatto. Altra cosa sono ovviamente le regole da adottare nei luoghi di ristoro dove il contatto preoccupa di più.