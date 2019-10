Impianti, terme, piste: l’Alto Adige si veste a nuovo per la stagione invernale Discese assicurate anche in caso di scarse precipitazioni grazie a un potenziato innevamento artificiale e rinnovate cabinovie di Gianni Rusconi

La proposta di legge che ipotizzava la sostituzione della denominazione “Alto Adige” con “provincia di Bolzano” è subito decaduta e a confermarlo, nei giorni scorsi, ci ha pensato il governatore dell’ente autonomo, Arno Kompatscher. Chi è solito andare in Sudtirol per trascorrere vacanze e tempo libero sugli sci non deve dunque preoccuparsi di cambiamenti repentini a livello di nomenclatura o altro. Le novità della nuova stagione invernale per quanto riguarda impianti di risalita e di innevamento e piste, in attesa che l’intera macchina dell’accoglienza (hotel, resort, malghe, centri benessere) si metta in moto, sono invece diverse. Perché, come dicono i diretti interessati, l’Alto Adige per gli amanti della neve è sempre garanzia di vacanza “bianca” all’insegna di sicurezza, comfort ed efficienza dei servizi. La maggior parte dei comprensori sciistici ha infatti investito anche per la stagione ormai alle porte n el rinnovamento e nella sostituzione di impianti obsoleti, nella realizzazione di nuovi tracciati e nell’ottimizzazione dei collegamenti tra aree sciistiche, essenziali per poter garantire la sciabilità al 100% anche in presenza di condizioni meteo sfavorevoli. Ecco cosa aspetta il popolo della neve e non solo quello.

In Val Venosta per vedere le stelle

Sci a parte, fra le “new entry” più importanti dell’inverno altoatesino 2019/2020 c’è sicuramente l’Osservatorio Astronomico che ospiterà astrofili e semplici appassionati delle stelle apre al rifugio Maseben. Le Terme di Merano, invece, sono pronte accogliere i turisti nella cosiddetta “Snow Room”, una camera con una temperatura costante di 10 gradi centigradi sotto lo zero con neve fresca e fiocchi che cadono dal soffitto per strofinarsi e rinfrescare il corpo subito dopo la sauna (e pareti che riproducono ambientazioni di boschi e vallate).

Super cabinovia a Plan De Corones

San Vigilio di Marebbe si rifà il look, sotto l’aspetto degli impianti con la nuova cabinovia ad agganciamento automatico a 10 posti “Rara” che sostituisce l’omonima seggiovia quadriposto ad agganciamento fisso: non particolarmente lunga (551 metri) ma con un dislivello di oltre 140 metri, sarà in grado trasportare fino a 2.700 persone all’ora. Di rilievo anche la nuova torre-ascensore per il collegamento tra la stazione a monte della cabinovia Kronplatz 1+2 e K2000, il Lumen Museum e il ristorante AlpInn.

Piste ancora più curate in Alta Badia

Alcune delle migliorie che saluteranno i turisti in arrivo in Alta Badia, riguardano il tracciato e l’impianto di innevamento della pista “Stella Alpina”, arricchito da un serbatoio interrato con una capienza di 5.000 m³. Molti gli interventi previsti e in fase di completamento anche sulle piste n. 25 e n. 26 e La Crusc, dove una cabinovia ad agganciamento automatico a 10 posti sostituirà la vecchia seggiovia biposto “La Crusc 2” ad agganciamento fisso. Diversi, infine, gli interventi sui cannoni e le lance spara neve delle piste Biok-Pralongiá II e “Sponata” mentre una seggiovia automatica a 6 posti prenderà il posto dello skilift a Colfosco.

Val Gardena e Alpe Di Siusi si rifanno il look

Anche all’Alpe di Siusi entreranno in esercizio una seggiovia ad agganciamento automatico a 6 posti che manderà in pensione la seggiovia “Bamby”. Restyling completo, invece, per le stazioni di risalita a valle e monte a Plan de Gralba mentre a Ciampinoi saranno in attività impianti per garantire la neve rinnovati e potenziati sulle piste 3, 4 e 5.