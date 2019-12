Imposta di soggiorno: accelera la corsa, Capodanno vale 4 milioni su 622 totali

A Castagneto Carducci aumenteranno non solo le tariffe (con

incrementi variabili tra 50 centesimi ed 1 euro), ma anche il

periodo di applicazione, che si amplia di ulteriori due mesi (dal 15

aprile al 15 ottobre). Santa Margherita Ligure allinea le tariffe a quelle di Portofino con un incremento medio di 1 euro. A Firenze, dal 2020, pagheranno di più coloro che decidono di soggiornare in una struttura di Aribnb, chi dormirà in hotel 3 stelle o in strutture extra-alberghiere. A Como è stata eliminata la tariffa di bassa stagione con parificazione pertanto per l'intero anno, oltre alla possibilità per l'ente locale

di stipulare convenzioni con portali di sharing. A Lignano Sabbiadoro l’obiettivo di incasso passa da 1,5 a 2 milioni di euro. Cattolica: incrementi per diverse tipologie di strutture ricettive, in maniera variabile. Gallipoli: aumenti solo per le strutture 4 e 5 stelle, con un incremento di 50 centesimi. A Pesaro si pagherà di più nelle strutture da 2 a 5 stelle, con

incrementi variabili tra 50 centesimi e 1,5 euro. A Capaccio Paestum l'incremento varia tra i 60 centesimi ed 1 euro, nelle strutture ricettive. Desenzano incrementa le tariffe delle strutture da 2 a 4 stelle, con rincari variabili tra i 50 ed i 60 centesimi. Significativo l'incremento a Livorno: aumenti variabili tra il 50% ed il 100% (da 50 centesimi a 1,5 euro).



Capodanno



La notte di Capodanno garantirà alle casse comunali incassi soddisfacenti. «L'indice di occupazione delle camere nelle strutture ricettive

alberghiere ed extra-alberghiere si assesterà, nella notte di Capodanno, su una media nazionale del 78,4%» commenta Feruzzi. Le località montane

sfioreranno il sold out. «Per quanto riguarda gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno - aggiunge - a Capodanno si prevede un incasso, a livello nazionale, di circa 4 milioni di euro». Roma - secondo Jfc - è la città che effettuerà i maggiori incassi con circa 920mila euro nella sola notte di San Silvestro. Bene anche Firenze (271mila euro), Milano (252mila) e Venezia (232mila).