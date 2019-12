Imposte, oneri e rette comunali: dal 2020 l’accertamento è esecutivo Le azioni esecutive potranno partire già dopo 120 giorni dalla notifica, a meno di ricorsi. I contribuenti pagheranno aggi più leggeri ma dovranno stare attenti alle sospensive di Luigi Lovecchio

Mancano nove giorni al debutto dell’accertamento esecutivo nei tributi comunali. Dal 1° gennaio 2020, infatti, le nuove regole varate con il decreto fiscale riducono i tempi per il recupero coattivo delle somme dovute dai cittadini:

● attualmente, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il Comune deve inviare la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale;

● a partire dall’anno prossimo le azioni potranno iniziare già dopo 120 giorni dalla notifica dell’atto, salvo il caso della proposizione del ricorso.

Con la novità in arrivo cambiano quindi le prassi dei Comuni e dei contribuenti in relazione ai tributi comunali, come Imu e Tasi. Ma bisogna ricordare che il nuovo titolo esecutivo sarà utilizzabile anche per le entrate patrimoniali, quali ad esempio le rette dell’asilo e gli oneri di urbanizzazione. Non è chiaro se (come si ritiene) la medesima procedura varrà per le multe stradali.

Per somme inferiori a 10 euro l’accertamento non è esecutivo. Il debito tuttavia rimane e può cumularsi con debiti maturati successivamente, sino a quando, superata tale soglia, non potrà essere riportato in un accertamento esecutivo.