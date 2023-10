Imposte sui redditi, cosa cambia con la riforma

I punti chiave Il quadro

Il programma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Appuntamento venerdì 13 giugno per fare il punto sulla riforma fiscale e le imposte sui redditi. Ma con un occhio anche alla legge di bilancio che vedrà la luce proprio all’inizio della prossima settimana.

Il tema delle imposte sui redditi sarà, infatti, al centro del convegno «Le nuove imposte sui redditi a cinquant’anni dai decreti del 1973», organizzato dal Gruppo 24 Ore e dalla rivista «Rassegna tributaria» che si svolgerà a Roma venerdì 13 ottobre dalle 9,30 alle 17 nell’aula magna Mario Arcelli dell’università Luiss-Guido Carli.

Loading...

Il quadro

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto su uno dei passaggi più delicati della riforma fiscale proprio nel momento in cui il Governo sta valutando come scandire i vari step dell’attuazione della delega. Sullo sfondo le scelte della legge di bilancio, attesa in Consiglio dei ministri lunedì 16 ottobre. Infatti, ultimato il lavoro sulla Nadef, il Governo si appresta a valutare come procedere nell’attuazione della delega fiscale: cosa inserire nella legge di bilancio e cosa, e con quali tempi, far procedere attraverso lo strumento dei decreti legislativi. E il confronto che si svolgerà il 13 ottobre darà sicuramente un contributo anche a questi passaggi.

Il programma

I lavori saranno aperti da una relazione introduttiva di Franco Gallo, presidente emerito della Corte costituzionale e professore emerito di diritto tributario alla Luiss. Gallo si concentrerà sul tema «Capacità contributiva, solidarietà e discriminazione qualitativa dei redditi».

Dopo questa introduzione i lavori saranno scanditi da quattro tavoli di approfondimento che metteranno a confronto docenti universitari (che spesso svolgono anche attività professionale), esperti del Sole 24 Ore, rappresentanti delle istituzioni e delle categorie che, stimolati dai giornalisti del Sole, esamineranno nel corso della mattinata, «La nuova Irpef» e «La tassazione delle imprese».