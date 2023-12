Imposte, tasse e affitti: via libera alla nuova convenzione per i pagamenti più veloci tra banche e Fisco

Ascolta la versione audio dell'articolo

I dati sui pagamenti di imposte, tasse e affitti viaggeranno più velocemente tra banche e Fisco. Gli istituti di credito e l’agenzia delle Entrate rivedono termini e modalità di riversamento e rendicontazione delle deleghe di pagamento delle imposte. Il 21 novembre scorso hanno sottoscritto una nuova convenzione che ha tra gli obiettivi quello di migliorare il servizio di trasmissione di tutti quei dati che sono particolarmente sensibili per il Fisco anche in chiave di contrasto all’evasione attraverso l’adempimento spontaneo o la compliance.

Tempi più che dimezzati

Per uniformare le regole oggi applicate dalla banche a quelle già in vigore per gli altri soggetti, il nuovo accordo punta a ridurre i giorni di rendicontazione dei servizi telematici I24, ossia la trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili da sottoporre a registrazione, nonché i tempi di esecuzione telematica dei pagamenti, e i servizi F24, ossia le deleghe uniche di pagamento di imposte e tasse. I nuovi termini fissati dalla nuova convenzione prevedono 2 giorni lavorativi per il servizio I24, contro i 2 giorni per il riversamento e i 5 giorni per la rendicontazione previsti dal precedente accordo. Per gli F24 i giorni lavorativi si abbattono a 3 contro i 10 giorni lavorativi complessivi ripartiti equamente tra rendicontazione e riversamento delle somme incassate dalla banche. Per l’F24 cartaceo, sempre più raro va detto, i giorni restano 5 come quelli previsti dalla vecchia convenzione.

Due strade per correggere gli errori

La nuova convenzione rivede anche la procedura telematica di trasmissione delle deleghe di pagamento erroneamente rendicontate. Due sono le strade che gli istituti possono seguire per comunicare al Fisco eventuali errori: si potrà scegliere l’invio di una Pec, già disponibile presso gli istituti, oppure ricorre al sistema di interscambio dati il cosiddetto Sid che a sua volta consente di scegliere tra Pec e canale Ftp che sarà reso disponibile dalle Entrate a partire dal 15 gennaio. Tra le novità in arrivo con la nuova procedura di trasmissione dei dati anche la riduzione delle penali dovute per eventuali errori che passano da 30 a 15 euro per la regolarizzazione dei versamenti effettuati alla Tesoreria di Stato in modo non corretto.

I tempi per adeguare le procedure

Per rivedere tutte le procedure la convenzione da tempo alle banche fino a febbraio 2024. Il calendario, infatti, prevede dal 1° febbraio 2024 l’adeguamento dei tempi di rendicontazione dell’I24. Si arriva poi fino al 1° luglio 2024 per adeguare e tagliare drasticamente i tempi di riversamento e rendicontazione del servizio F24 telematico da cui passano tutti i pagamenti delle imposte e dei tributi italiani. Stessa data del 1° luglio 2024 anche per la trasmissione delle deleghe errate.