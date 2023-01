Imprenditore italo-brasiliano trovato morto carbonizzato vicino a San Paolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Un uomo è stato trovato carbonizzato in un’auto a Embu das Artes, cittadina alle porte di San Paolo, in Brasile: si tratterebbe di un imprenditore italo-brasiliano scomparso da alcuni giorni, che la famiglia stava cercando da sabato. L’uomo, un commerciante di nome Antonio Maiorano, sarebbe stato vittima di un agguato. È stato identificato sulla base dei documenti ritrovati sull’auto e per la placca di una vecchia operazione, ma sono in corso accertamenti sul Dna per le conferme. L’uomo sarebbe stato colpito da un’arma da fuoco prima che il suo corpo venisse bruciato a bordo del veicolo. Gli inquirenti seguono varie piste, ma la più probabile sembra essere legata ad un amante della ex moglie.