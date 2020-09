Imprenditori e manager uniti a Genova per invertire la tendenza alla fuga di cervelli Al convegno di NewGen, intitolato significativamente We’re Back, suggerimenti e suggestioni per aiutare i giovani talenti a riportare in Italia le conoscenze acquisite all’estero di Raoul de Forcade

Riportare in Italia i cervelli che sono “emigrati” all’estero, con l’obiettivo, ambizioso, di rendere anche il Paese più capace di riconoscere il valore del talento e di giovarsi, anche dal punto di vista economico, di chi ha fatto esperienze in altre realtà. È il tema su cui si è concentrato We’re Back, il meeting di Genova organizzato dall’associazione NewGen, interamente composta da giovani che hanno studiato e lavorato all’estero per poi tornare in Italia.

«Se non siamo in grado di riconoscere il talento restiamo indietro», ha detto Gabriele Muccino, regista che lavora sia in Italia che a Hollywood ed è stato uno degli ospiti dell'incontro, moderato da Victoria Cabello. «L’attenzione al talento che si ha negli Stati Uniti – ha sottolineato - l’ho trovata peculiare per leggere la realtà italiana, dove invece di talento si parla pochissimo. In questo Paese si crede che l’esperienza sia sufficiente. Invece la realtà sta cambiando così rapidamente che dobbiamo ascoltare i giovani di talento per capire come funziona il mondo».

Una scommessa tra amici

Una posizione certamente ascoltata con attenzione da Giuseppe Campo Antico, presidente di NewGen, tornato in Italia dopo gli studi di architettura a Rotterdam e un'esperienza di lavoro in Olanda. «L'associazione – ha spiegato - è nata nel 2018 da un’idea di undici amici, tra i 27 e i 30 anni, uniti da un comune denominatore: esperienze di studio o lavoro all’estero. La nostra idea è stata di marciare in senso inverso rispetto all’export di cervelli e promuovere il rientro in Italia di giovani approdati in altri Paesi. Abbiamo quindi creato il meeting We’re Back e trovato un valido collaboratore nel Comune di Genova».

La prima edizione dell’incontro si è svolta nel 2019 e quest’anno, ha evidenziato Campo Antico, «nonostante il Covid, abbiamo organizzato la seconda edizione. Ci auguriamo che gli speaker invitati possano suggerire ai giovani presenti qualche percorso per il rientro dall’estero».

«L’associazione peraltro – ha aggiunto Niccolò Mosci, altro fondatore di NewGen e anche lui tornato a Milano, presso Morgan Stanley, dopo tre anni a Londra in Pjt partners – ha aiutato molti dei suoi fondatori a trovare la strada per rientrare in Italia».