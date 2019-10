Impresa, così la “reputazione” incide sui ricavi. In Italia giudizi positivi in crescita

GUARDA IL VIDEO - Sostenibilità e business: la sfida per le imprese del futuro

Il dossier sulla reputazione in Italia

Uno studio di Reputation Institute, leader mondiale nella misurazione e gestione della Corporate Reputation, ritiene che «nella scelta d’acquisto, il prodotto “vale” sempre meno, ovvero il 33%, perché, pur rimanendo un fattore importante, ha perso definitivamente la capacità di essere il fattore distintivo tra due aziende concorrenti». Per orientare «le scelte del consumatore e vincere la competizione, le aziende sono quindi tenute a valorizzare il loro heritage» che « incide per il 67% sulla scelta del consumatore».

In crescita le valutazioni sulle imprese italiane

In linea generale le aziende italiane posseggono un medio rating reputazionale. Reputation Istitute ritiene che tra il 2018 e il 2019 la considerazione sia cresciuta, attestandosi su 69,3 punti (indice RepTrak® Pulse score), rispetto al dato registrato nell’anno precedente. Secondo questo criterio di valutazione, una reputazione “eccellente” è rappresentata da un punteggio complessivo di 80 punti o superiore, un punteggio di 70-79 è considerato “forte”, 60-69 è “media”, mentre 40-59 è “debole”.

Severino: «La reputazione è un valore da conservare»

Eppure in ballo non c’è solo un aspetto connesso all’impresa. «C’è gente che lavora tutta la vita per crearsi una reputazione e ci vuole pochissimo per vederla compromessa», ha spiegato la Severino. «È senza dubbio un valore da conservare – ha aggiunto - Questo è un tema molto sentito, comune a tutti. Chi scrive sui social media a volte utilizza un linguaggio aggressivo, a volte ritenendo che l'anonimato o pseudo anonimato di internet, consenta di fare e dire qualsiasi cosa. Quelle che aggrediscono una persona in modo così devastante, raggiungendo milioni e milioni di soggetti, sono notizie appiccicose che per togliersele di dosso occorre molto tempo e competenza».