Nuove sfide, tra online e offline

La profonda trasformazione che interessa oggi il settore fieristico può essere sintetizzata con l’efficace visione di una manager del settore: le fiere sono destinate a diventare show room di piattaforme di e-commerce e di web communication. In effetti, la digitalizzazione sta assegnando agli eventi fisici un ruolo diverso da quello del passato, basato sulla integrazione con i nuovi strumenti di comunicazione e di vendita. Alcuni organizzatori hanno sviluppato nuove opportunità attraverso questa integrazione; e dall’altro lato, e-commerce company come Amazon e Alibaba hanno iniziato a utilizzare eventi simili alle fiere per promuovere la loro offerta attraverso la fisicità. In sostanza si sfruttano i comportamenti “online/offline” dei clienti, che si informano online e acquistano offline e viceversa. Tali comportamenti hanno impattato fortemente sulle strategie della distribuzione al dettaglio. E oggi interessano anche le fiere.

Questa prospettiva pone notevoli sfide agli operatori fieristici, che si delineano almeno su tre fronti. In primo luogo vi è un problema di ri-posizionamento degli eventi all’interno dell’offerta fieristica globale. Mentre in passato le maggiori fiere (soprattutto le italiane) erano focalizzate sugli offerenti nazionali e sull’obiettivo di export, oggi gli organizzatori sono chiamati a cercare posizionamenti differenziati, date le crescenti opportunità di partecipazioni fieristiche presenti in tutto il mondo e in particolare nei Paesi a domanda forte. Per fare questo occorre innanzitutto un maggiore orientamento al visitatore, entro la logica del doppio cliente. Questa logica, che richiede di coordinare gli offerenti nella prospettiva dei bisogni degli acquirenti, è applicata ad esempio da piattaforme digitali come Air B&B, Uber e Amazon, “ossessionate” dall’obiettivo della soddisfazione del cliente-acquirente. E in questa logica hanno di fatto forgiato l’immagine e le attività dei clienti-venditori, non solo ai fini del business attuale, ma anche in prospettiva di sviluppo. Avere un target soddisfatto, fedele e magari interattivo significa infatti potersi allargare in attività collaterali e nuove funzioni. L’esempio di Amazon, che sta ampliando il suo revenue model dall’e-commerce alla comunicazione e all’entertainment, parla da sé. Nel caso delle fiere, dunque, non basta più un’offerta di contenuti fieristici costituita solo di grandi numeri di stand: è necessaria una maggiore attenzione al tipo di “experience” richiesta dal visitatore, guidando al tempo stesso gli espositori verso questa logica. Ma l’experience deve essere specifica e differenziata da quella offerta dalle altre fiere del settore. Ad esempio cosa offre di diverso a un buyer una fiera del cibo in Italia rispetto a una in Germania, dato che gli espositori italiani sono anche là?

Nella logica del confronto con le altre fiere, ma soprattutto con il web, andranno riviste anche le strutture espositive italiane. I visitatori da tempo lamentano la “fatica fieristica”, fatta di scarsa accessibilità dei siti espositivi, padiglioni che sono poco più di assordanti capannoni industriali, stand affastellati, aree di riposo inesistenti. Alcuni hanno fotografato buyer in giacca e cravatta seduti sugli estintori. D'altra parte queste problematiche sono a lungo rimaste in secondo piano perché compensate dalla soddisfazione per il core service, ossia dalla ricchezza e dalla varietà dei contenuti proposti dagli espositori manifatturieri, che in passato erano appunto tra i migliori del mondo. Tuttavia, di fronte all'odierna maturità del mercato e alla concorrenza del confortevole web, non si può non vedere lo svantaggio (e le opportunità di miglioramento) delle nostre fiere. Tanto più che i nuovissimi quartieri dei concorrenti asiatici stanno proponendo standard strutturali sofisticati e di grande comfort. Perfino i miglioramenti attuati dagli aeroporti in questi anni sono benchmark di comfort e modernità: l'attenzione riservata ovunque ai clienti business aumenta di certo le aspettative verso i quartieri.



Infine vi è la sfida delle risorse umane, che rimane quella più importante. I rinnovamenti non richiedono tanto investimenti finanziari, quanto investimenti in capitale umano. I migliori progetti sono destinati a restare sulla carta se mancano professionalità competenti e motivate. Attrarre risorse giovani è poi una parte importante di questo capitolo, perché per innovare occorrono energie nuove, visioni non ancorate ai successi del passato e certamente familiarità col digitale. E qui la strada dell'aumento delle dimensioni degli organizzatori è centrale perché è la sola che consente di attrarre questi tipi di risorse. Consente inoltre sia la specializzazione dei manager e delle attività, sia lo sviluppo delle nuove funzioni. I processi di concentrazione attuati nei Paesi esteri hanno portato alla costituzione di grandi gruppi fieristici multinazionali, che producono ciascuno migliaia di eventi in tutto il mondo con varie migliaia di occupati. Le organizzazioni fieristiche italiane, che sono oltre 200 per le sole fiere internazionali e nazionali, nel confronto perdono, perché producono in media una-due manifestazioni ciascuna con 10-15 occupati. Ma probabilmente bastano poche iniziative - se non proprio di fusione almeno di collaborazione - per ridare slancio al settore e per innescare i processi di rinnovamento di cui tutti gli operatori hanno bisogno. In fondo le fiere italiane si sono sempre distinte per essere tra le più creative del mondo.



* Francesca Golfetto è Direttore dell'Osservatorio Fiere, Università Bocconi

© Riproduzione riservata