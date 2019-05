Amazon, in arrivo 600 assunzioni da Torino a Cagliari. E 5mila nel Regno Unito

Rieti e Vercelli, ma non solo. Saranno 600 i nuovi posti di lavoro creati da Amazon in Italia quest’anno, rafforzamento necessario alla luce dei progressi nel business e dell’apertura delle due nuovi sedi logistiche, nel Lazio e in Piemonte. Progetto che si inserisce nel piano più ampio già comunicato (1.200 nuovi addetti in tre anni, si veda il Sole 24 Ore dell’11/2, 16/1 e 16/12), sulla scia dell’implementazione del percorso di sviluppo della multinazionale Usa: già lo scorso anno Amazon in Italia ha creato oltre 500 nuove posizioni, superando lo scorso dicembre quota 2.000 dipendenti.

«Siamo fortunati - spiega François Nuyts, country manager di Amazon in Italia e Spagna - perché le famiglie si stanno rivolgendo in misura crescente al canale online per i propri acquisti. Il passo di sviluppo sperimentato finora in Italia è in effetti davvero rilevante, direi impressionante».

Numeri specifici sul giro d’affari dei singoli paesi non vengono forniti ma l’idea di un business in crescita decisa è percepibile dalle ultime rilevazioni del black friday: dai 600mila ordini ricevuti nel 2015 si è passati a 1.1 milioni l’anno successivo.

I nuovi ingressi previsti nel corso del 2017 riguardano posizioni ad ampio spettro: dagli ingegneri agli sviluppatori software, con possibilità aperte anche a tutti coloro che stanno cercando una prima esperienza lavorativa. Numerose posizioni verranno aperte nei centri di distribuzione attualmente in costruzione presso Passo Corese (Rieti) e Vercelli (sul sito del gruppo le posizioni aperte qui sono rispettivamente 31 e 38) , il cui avvio è previsto entro la fine di settembre, «per essere pronti ad operare nel prossimo Natale», chiarisce Nuyts. Le assunzioni coinvolgeranno però anche altri siti, come il centro già esistente a Castel San Giovanni (Piacenza), il nuovo centro di sviluppo a Torino, il customer center di Cagliari e gli uffici corporate di Milano.

I 600 posti aggiuntivi in Italia, tutti full-time, saranno parte di un piano europeo più ampio, che prevede sul continente oltre 15mila nuove posizioni: il numero più elevato che Amazon abbia mai registrato in un solo anno.

Attività realizzata attraverso oltre 100 strutture suddivise tra uffici corporate, centri di sviluppo, centri di assistenza per i clienti e i venditori e data center Amazon web services. «La crescita in Italia - aggiunge Nuyts - è realizzata anche attraverso un aumento dei volumi da parte delle Pmi. L’export dei venditori che ci utilizzano come marketplace per vendere in tutta Europa è infatti in progresso a doppia cifra: lo scorso anno ha superato i 250 milioni di euro, dai 165 dell’anno precedente».

I posti in Europa

Amazon inoltre ha annunciato che creerà 1.500 nuovi posti di lavoro in Francia e 5mila nel Regno Unito, malgrado la Brexit, entro il 2017. Il gruppo supererà così i 5.500 dipendenti in Francia. La nuova tornata di assunzioni fa parte di un piano più vasto che punta alla creazione di 15mila posti di lavoro in Europa quest'anno. Nel Regno Unito le assunzioni avverranno anche a Londra e porterà gli organici inglesi a 24mila unità. Prima di Amazon, già Apple, Facebook e Google hanno annunciato investimenti e assunzioni nel Regno Unito.

