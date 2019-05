In viaggio con i bambini: il turismo punta sul target famiglie con i Tapsy Tour

Concedersi una edificante visita culturale in una città d'arte, pagando lo scotto di tenere a bada figli recalcitranti e annoiati, oppure immolarsi al dovere e da bravi genitori trasformare l'escursione in un puro momento di divertimento? Quale famiglia con bambini tra i 5 e i 12 anni non si è trovata di fronte ad un simile dilemma?

A dare una risposta che potesse conciliare entrambe le esigenze ci ha provato Paola De Paolis, imprenditrice italiana sposata con uno svizzero e che da oltre un ventennio opera con la società elvetica Top Service, che vanta una elevata specializzazione nell'attività di servizi a terra per le società di crociere. Top Service organizza molte delle escursioni a terra di Msc Crociere e collabora anche con la compagnia di navigazione tedesca Aida del Gruppo Carnival.

Recentemente l'azienda ha sviluppato l'attività nell'incoming, con una forte specializzazione sulle famiglie. L'imprenditrice si è infatti resa conto che l'offerta nel segmento delle gite per famiglie con bambini è molto scarsa e che spesso queste esperienze possono sortire un effetto boomerang per i genitori. A quel punto si preferisce rinunciare all'escursione a terra oppure si decide di affidare i pargoli agli animatori, lasciandoli nei kids club ed escludendoli da un momento di condivisione culturale.

“La prima domanda che mi sono posta è: perché non trasformare una visita culturale in qualcosa di divertente, accattivante e che metta insieme le due esigenze? – commenta De Paolis -. La parola chiave quindi è cultura, divertimento, condivisione”. Nascono così i Tapsy tour, proposti in alcune selezionate città europee, in diverse lingue, e sempre presentati, accompagnati e vissuti in compagnia di professionisti formati all'edu-tainment.

Una storia d'impresa che si basa su un forte apporto tecnologico ed emozionale e rivolta ad un pubblico di famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni. Alberobello, Barcellona, Copenhagen, Firenze, Helsinki, Londra, Marsiglia, Parigi, Pisa, Pompei, Roma, Stoccolma e Stonehenge le località proposte. Ogni itinerario è dotato di un “fun active book”, che stimola i bambini a personalizzare i loro commenti e ad interagire con una serie di giochi e quiz. Due i tour disponibili per Roma: un viaggio nel tempo della Roma più classica e un itinerario alla scoperta del Colosseo sulle orme degli antichi gladiatori. I tour prevedono anche un momento di scoperta enogastronomica con un piccolo omaggio a tema.

Nelle visite individuali, Tapsy Tour è coadiuvato da una mappa parlante (per ora è in distribuzione quella di Roma) e presto disponibile in 5 lingue e per altre città europee. L'applicativo consta di una app da scaricare associata ad una mappa cartacea da acquistare in libreria, che consente di scoprire Roma attraverso le bizzarre voci dei suoi monumenti più caratteristici.

La mappa parlante è introdotta da Tapsy, una talpa-mascotte creata dalla società svizzera The Mole Hill per i prodotti Top Service e che si serve della vocalità di alcuni doppiatori di cartoni animati e film per bambini.

Tra le prossime sfide di Paola De Paolis c'è l'uscita dei fumetti di Tapsy e “un tour per i teenager in vendita da maggio per le crociere e che sarà presto disponibile anche per un pubblico di non croceristi”.

Lanciato nel 2015, il brand Tapsy Tour ha registrato, tra il 2015 e il 2016, una crescita del 198%, “dato che evidenzia un forte interesse da parte del target famiglie con bambini – sottolinea De Paolis -. Gli stessi nostri ospiti sono parte fondamentale della nostra crescita, sostenuta dalle recensioni del prodotto, dalla condivisione dell'informazione attraverso i blog e dalle nostre strategie di marketing volte ad un riconoscimento veloce del brand. Ad oggi con i dati di vendita in nostro possesso stimiamo un growth tra il 2016 e il 2017 del 981%”.

In occasione dell'evento fieristico di Miami dedicato al mondo delle crociere, la Top Service ha definito un accordo – in via di finalizzazione - con il principale gruppo crocieristico internazionale. “La partnership – annuncia la manager - riguarda la diffusione del prodotto Tapsy tour in tutti i porti mondiali dove fanno scalo le sue 88 navi da crociera. L'accordo prevederà anche interessanti attività a bordo delle navi stesse. Nei baby club la talpa Tapsy diventerà il compagno di viaggio dei bambini alla scoperta delle varie località del mondo”.

