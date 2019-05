Con la nuova 110 ritorna il mito francese Alpine

Il Gruppo Renault riconquista la propria storia tirando a lucido il leggendario marchio Alpine lanciato da Jean Redele nel 1955, che tanto ha fatto sognare gli appassionati.

Per ripercorrere la strada di quei successi sportivi di altri tempi a Ginevra ha raccolto l'ammirazione dei più, con l'inedita Alpine A110, che ricorda le progenitrici del passato tanto è leggera e compatta, forte dei suoi 1.080 chili. Agile e performante non rinnega lo spirito Alpine. È lunga poco più di 4 metri con un baricentro molto basso e una distribuzione ottimale del peso. Monta in posizione centrale un motore dell'Alleanza Renault-Nissan, il 1.8 turbo da 252 cv con una coppia di 320 Nm, che la rende un'automobile decisamente “fun to drive”. Ha un'accelerazione bruciante, arriva a 100 km/h in soli 4.5 secondi, grazie pure al cambio a doppia frizione a 7 rapporti, ottimizzato per la A110. Ha tre modalità di guida (Normal, Sport, Track) per gestire la configurazione del motore, della trasmissione, lo sterzo, il controllo elettronico della stabilità (ESC), il suono dello scarico e il display sul cruscotto, adattandoli alle diverse condizioni di guida e ai desideri del pilota.

Questa berlinetta sportiva biposto dal nome leggendario, progettata e realizzata in Francia nel Technocentre del Gruppo Renault a Guyancourt e nel centro tecnico di Renault Sport a Les Ulis, sarà costruita nello stabilimento Alpine di Dieppe e le consegne cominceranno a fine 2017 per l'Europa continentale e nel 2018 per Regno Unito e Giappone. Potrà essere acquistata tramite app al prezzo indicativo di circa 60.000, con consegna nel 2018.

