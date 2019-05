Il futuro «doppio zero» Nissan

Per Nissan il futuro deve essere “zero emissioni e zero incidenti” fedele al programma Intelligent Mobility, che si compone di tre pilastri: Intelligent Driving, che riguarda i più avanzati sistemi di guida; Intelligent Power, finalizzato allo sviluppo di propulsori sempre più efficienti e sostenibili; Intelligent Integration, che attiene ad una strategia più ampia sul ruolo svolto dai veicoli nella società.

Per raggiungere l'obiettivo, la Casa di Yokohama continua a sperimentare la guida autonoma. È notizia recente l'arrivo in Europa sulle strade pubbliche di Londra, della versione più avanzata del ProPilot, dopo i numerosi test eseguiti negli Usa e in Giappone. Questa tecnologia utilizza radar , scanner laser, fotocamere, microchip ad alta velocità e un'amichevole interfaccia uomo-macchina (Hmi) che permettono alla vettura di operare in autonomia sia sulle autostrade sia sulle strade urbane, inclusi i tratti più trafficati, per giungere alla destinazione individuata dalle coordinate inserite nel sistema di navigazione. Il ProPilot ha già debuttato sulla Serena in Giappone lo scorso anno, e arriverà anche sul Qashqai nel corso del 2017 per poi essere introdotto sul mercato statunitense e cinese. Nissan ha intenzione di diffondere entro il 2020 questa tecnologia su almeno un'altra decina di modelli dell'Alleanza Renault-Nissan, destinati a Europa, Giappone, Usa.

Invece il lancio della tecnologia di guida autonoma per strade a più corsie – che consentirà di cambiare corsia automaticamente sulle autostrade – è previsto per il 2018, mentre la guida autonoma per strade urbane e incroci è in programma per il 2020.

I punti cardine del progetto hanno radici nelle innovazioni sviluppate a partire dalla piattaforma “Seamless Autonomous Mobility” (Sam), evoluzione di una tecnologia della Nasa che affianca all'intelligenza artificiale (AI) di bordo la logica umana, per consentire ai veicoli a guida autonoma di prendere decisioni in caso di imprevisti e innescare l'autoapprendimento del sistema. Sarà pr oprio questa capacità di integrarsi (Intelligent Integration) a permettere milioni di auto autonome di coesistere con quelle a guida umana, e prima di quanto si pensi, giurano in Nissan.

Un secondo elemento fondamentale del programma è rappresentato dalla nuova Leaf che a breve vedremo sulle strade come base del capitolo Intelligent Power. L'intenzione di Nissan, infatti, è consolidare la propria leadership nel settore dei veicoli elettrici dove guida le vendite a livello mondiale con oltre 250.000 Leaf immatricolate dal 2010.

La prossima Leaf inoltre sarà anch'essa dotata della tecnologia ProPilot che le permetterà di procedere in autostrada, rimanendo all'interno della propria corsia. Entro il 2020, sotto la guida dell'Alleanza, Nissan e DeNa, provider di servizi internet giapponese, estenderanno test di veicoli senza conducente per uso commerciale da alcune aree del Giappone all'area metropolitana di Tokyo, procedendo verso la guida autonoma, che necessita di connettività avanzata. Un partner l'Alleanza Renault Nissan lo ha trovato in Microsoft, con il quale sta mettendo a punto tecnologie di nuova generazione come ad esempio Cortana, l'assistente virtuale di Microsoft, che favorisce una guida più integrata ed efficiente. E questa è solo una delle strade che l'Alleanza e Microsoft stanno esplorando insieme.

Sicuro protagonista in Casa Nissan è il Qashqai. Da dieci anni bestseller nelle vendite. Era il 2007 quando questo “strano” veicolo “targato” Nissan arrivò sul mercato portando scompiglio. Era fuori da tutte le statistiche non si poteva imbrigliare nella categoria dei fuoristrada e neppure in quella delle berline o monovolume, dando vita ad un nuovo segmento che nessuno avrebbe immaginato quanto sarebbe diventato importante nel panorama del mercato globale dell'auto, oggi affollato di concorrenti. Nato come suv, il Qashqai nell'ultimo decennio si è addolcito, orientandosi di più verso la definizione di crossover con sempre meno versioni a 4wd, senza perdere però quelle caratteristiche che per tutto questo tempo ne hanno decretato il successo testimoniato dai numeri: 2,3 milioni di esemplari venduti in Europa dal lancio, con una quota di mercato del 10,45% nel segmento C-SUV.

Per celebrare l'anniversario del decennale, il brand giapponese ha lanciato una nuova versione di Qashqai che stabilisce nuovi criteri nel segmento dei crossover partendo dal design premium, dalla qualità degli interni e dalle tecnologie d'avanguardia a supporto della sicurezza, del comfort e naturalmente del piacere di guida. All'esterno si parte dal frontale completamente ridisegnato nel cofano e nella griglia anteriore ancora più pronunciata, incastonata dai nuovi fari a led con frecce integrate, nella parte inferiore il paraurti in tinta incorpora i nuovi fendinebbia. Nuovo anche il paraurti posteriore con i fanali a led 3D, e i cerchi in lega con disegno inedito, è evidente pure la maggiore cura dei dettagli estesa in ugual modo agli interni, come rivelano il nuovo cruscotto, il volante multifunzione e i nuovi materiali soft touch più pregiati.

Le novità non si fermano all'estetica ma si estendono alla tecnologia. Ai numerosi dispositivi di ausilio alla guida già presenti sul Qashqai, in questa nuova versione se ne aggiungono degli altri, come la frenata di emergenza con il riconoscimento del pedone, il Rear Cross Traffic Alert, per evitare collisioni a bassa velocità in uscita dal parcheggio in retromarcia e i fari che seguono la traiettoria durante la curva. L'assistenza alla ripartenza, la connettività, l'impianto audio Bose di primissimo livello e i confortevoli sedili ricoperti in Alcantara o pelle, stanno a sottolineare inoltre quanto sia stato curato il benessere a bordo.

Quello che non cambia sono le motorizzazioni: quattro propulsori diesel da 110 o 130 cv e tre benzina a iniezione diretta da 115 o 163 cv completano l'offerta. Sono previsti sei i livelli di allestimento per il Qashqai MY 2017, quelli al top, durante il corso dell'anno, potranno contenere il primo livello della tecnologia Nissan ProPilot.

© Riproduzione riservata