Auto, tutte le novità per la primavera e l’estate

Nei giorni successivi a quelli dei grandi saloni dell’auto, come, quello di Ginevra conclusosi da poco, c’è sempre una domanda che riecheggia: «Dove sta andando l’automobile?». La risposta non è immediata anche perché è opportuno evitare fughe in avanti con improbabili visioni di macchine robot o di tecnologie disruptive (per usare un termine di moda). Certamente l’industria si muove e i grandi gruppi stanno investendo ingenti risorse nell’innovazione, che si concentra su alcune direttrici ben precise: automazione della guida, elettrificazione / ibridizzazione e nuovi metodi di acquisto e dell’auto (come il car sharing) che superano il classico modello basato sulla proprietà o possesso continuativo.

Sono tre direzioni di cambiamento serie e concrete in grado di modificare il panorama e la geografia dell’auto, ma con tempistiche ben scandite. L’evoluzione dell’auto non segue le dinamiche di industrie come quella digitale degli smartphone, dove nel giro di pochi anni o addirittura mesi lo scenario può mutare notevolmente. Prendiamo ad esempio il caso dei motori a gasolio. È vero che le normative più restrittive sulle emissioni mettono fuori mercato questo carburante in alcuni segmenti, ma questo non accade in altri dove il turbodiesel continua a essere la scelta migliore per efficienza e costi di gestione. Non ci può aspettare uno shift generalizzato verso l’elettrico puro o verso l’ibrido.

Analogo discorso lo si può fare sull’automazione della guida: nessuno si deve aspettare robotaxi in giro per le citta in un arco ragionevole di tempo, ma si può immaginare una democratizzazione delle tecnologie di assistenza (anche sistemi “banali” come cruise control adattativo o la frenata automatica) che arriveranno anche su modelli appartenenti a segmenti popolari. Del resto sono proprio le auto normali, quelle di tutti i giorni, a rappresentare la spina dorsale del mercato. E questo lo si è visto al salone dove le vedette, erano proprio le “macchine normali” quelle per tutti i giorni, che sono e restano lo strumento principe della mobilità.

Queste erano accanto a vetture da sogno, supercar e qualche concept esagerato a elevato “effetto-wow”. Infatti, tra le novità che si trovano descritte nel Rapporto Motori di oggi del Sole 24 Ore ci sono molte compatte: dalla Kia Picanto che rinfresca la proposta della casa coreana nel segmento A alle macchine che riporteranno in auge il segmento B con Ford Fiesta, Nissan Micra e Toyota Yaris pronte a sfidarsi. E poi tanti suv da usare tutti i giorni, a conferma che le auto a ruota alta piacciono. E qui l'orgoglio italiano è tutto per Alfa Romeo Stelvio, il primo suv del Biscione che si è da poco affacciato su un mercato strategico e difficile, pieno di concorrenti di peso, molto forti anche nell'area delle flotte.

Tra i suv “importanti” spicca la nuova Jeep Compass al debutto europeo mentre tra i modelli aggiornati, oltre al restyling del Nissan Qashqai, l'antesignano di tutti i crossover, c’è Renault Captur che si concede un make-up nuovo. Tra i suv freschi ci sono invece da tenere d'occhio Mitsubishi con l'inedito Eclipse Sport, Subaru che ha rinnovato la XV, Mazda che ha appena lanciato la seconda serie di CX-5 e soprattutto DS 7 Crossback (vettura con l’importante ruolo di rilanciare il marchio del lusso di Psa) e il nuovo sport utility Opel Crossland X, basato sulla piattaforma Emp2 di Psa, che assume un significato maggiore ora che la casa del lampo da fidanzata del gruppo francese è diventata sposa.

Un posto di primissimo piano spetta alla Volvo XC60, che si fa apprezzare per le proporzioni compatte e la linea elegante e pulita. Tra le auto vere spicca la Bmw Serie 5 Touring che fa sposare stile e versatilità da wagon casa e lavoro con tecnologie di frontiera. Stanno arrivando tante auto normali soprattutto in chiave suv, ma non prive di design ad alta carica emozionale o in grado di stupire. E fra queste c’è la nuova Range Rover Velar, suv di lusso (ma non inarrivabile) che si colloca tra la Evoque e la Sport introducendo una formula stilistica e un form factor inedito. E Audi prepara l’inedita Q8 che segna un cambio di passo nella storia del design della marca tedesca. Normalità non vuol dire auto banali o prive di fascino, ma vetture che non sono solo veicoli, o futuristici “cubi su ruote” a guida digitale, ma oggetti in grado di affascinare per stile e prestazioni. Quale era lo stand più affollato di Ginevra? Naturalmente quello Ferrari, grazie alla nuova 812 Superfast.

