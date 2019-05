L’ammiraglia «eco-chic» è un’ibrida firmata Lexus

Dietro le tedesche, anche se a enorme distanza, c'è lei. È infatti Lexus il quarto marchio premium mondiale con 677mila unità vendute (+4%) nel 2016 e un'Europa (44.898, +13,5%) e un'Italia (4.147, +26,1%) ancora più vivaci. La marcia è più spedita del previsto e gli obiettivi numerici sono più vicini, ma non sono certo i soli. Lo dimostra la LS, l'ammiraglia di quinta generazione che nel 1989 fu la pietra angolare del marchio e, dopo il debutto al Salone di Detroit, ha fatto la sua prima europea a Ginevra con la versione 500h ibrida che dovrebbe essere l'unica ad essere venduta da noi, così come accade da anni per il resto della gamma. Presto però potrebbero entrare in listino in Italia anche le versioni sportive F insieme e sentirsi gli effetti di una nuova strategia mondiale di marketing che punta ad una ridefinizione del marchio: da un lato mettendo in vetrina il suo lato sportivo attraverso la RC F GT3 che correranno in pista, dall'altro frequentando ambiti come la moda, il design, il cinema e persino la nautica. Lexus infatti ha presentato di recente uno yacht in fibra di carbonio spinto da due V8 5 litri da 449 cv della RC F e apparirà in “Valerian”, colossal di fantascienza diretto da Luc Besson, con l'immaginifico Skyjet. Inoltre, dopo essere diventata habitué della Design Week di Milano, Lexus ha messo le mani anche sulla settimana della moda di New York.

Nuova è inoltre la tagline “Creating Amazing”. Ma il manifesto migliore del nuovo corso di Lexus è proprio la sua ammiraglia che, dopo una vita vissuta all'insegna dell'understatement, stavolta si presenta con uno stile davvero forte, degno di una sportiva piuttosto che di una paciosa berlinona. Già NX, RX e IS avevano mostrato un cambio di vento deciso, ma ora la svolta ha toccato simbolicamente anche il cuore del marchio. Lunga 5,23 metri, la LS è basata sulla nuova piattaforma GA-L (Global Architecture – Luxury) che ha già debuttato sul coupé LC ed è più leggera di 90 kg grazie ad un mix di acciai leggeri, alluminio e magnesio.

L'assetto è governato integralmente dall'elettronica e si solleva per far entrare ed uscire i passeggeri, la trazione è posteriore o integrale e la dotazione di sicurezza comprende 14 airbag e il sistema che, in presenza di un pedone, non solo frena autonomamente, ma sterza per evitarlo. La quinta LS è anche la prima con motore V6, un 3,5 litri biturbo da 415 cv corredato da un cambio a 10 rapporti. La versione ibrida ha un'unità aspirata e due motori elettrici, alimentati da una batteria al litio, integrati nella trasmissione a 10 marce virtuali per una potenza massima di 364 cv e la possibilità di viaggiare in elettrico fino a 140 km/h.

L'abitacolo è un incrocio tra tecnologia, ospitalità e artigianalità giapponesi. Accanto alla strumentazione con l'head-display più grande del mondo da 24 pollici e ai sedili dotati di massaggio shiatsu, ci sono il legno “laser cut” o Shimamomoku, ornamenti in vetro “Kiriko” e tessuti plissettati come un origami. L'ammiraglia inoltre sarà la prima Lexus alimentata ad idrogeno e, con ogni probabilità, anche quella dotata di sistemi di guida autonoma, ma prima dovrebbero esserci la versione ibrida plug-in, una F a 8 cilindri e una novità fondamentale per i nostri mercati. È la UX, crossover compatto lungo 4,4 metri derivato dall'omonimo concept già visto a Parigi lo scorso autunno. L'appuntamento è per il 2018.

