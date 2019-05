L’offensiva della Jeep inizia con la Compass

I

l brand più internazionale e iconico del Gruppo Fca sta preparando una nuova stagione con un’offensiva in settori cruciali. Ora è il turno della Nuova compassa con la quale Jeep punta a dare l’assalto nel combattuto settore dei suv di media taglia. Svelato a novembre al di Los Angeles, il nuovo modello del marchio americano è sbracato in europa e al da poco concluso salone di Ginevra è apparso nella sua versione per il vecchio continente.

Compass rispetto al vecchio modello cambia radicalmente: il nuovo stile è immediatamente riconoscibile grazie agli elementi di design che si ricollegano alla tradizione del marchio americano come la griglia a sette feritoie cromate, ora incastonate in una cornice glossy, i passaruota trapezoidali e la linea netta del tetto. Negli interni, invece, si notano la qualità dei materiali e l'attenzione per i dettagli. Abbondano i display touch, come quello da 8,4 pollici del sistema Uconnect o quello da 7 pollici del quadro strumenti, e non mancano gli standard Apple CarPlay e Android Auto. La nuova Compass sarà disponibile in una motorizzazione turbo benzina MultiAir2 da 1.400 cc con due livelli potenze, da 140 o 170 cv e con due motorizzazioni turbodiesel, un 1.6 Multijet II , da 120 cv e oppure un duelitri Multijet II di cc da 140 o 170 cavalli. Due le trasmissioni a disposizione: un manuale a sei rapporti abbinato alla trazione 4x2 o un automatico a 9 rapporti abbinato alla trazione integrale. Quattro, infine, le configurazioni selezionabili fin dal lancio: Sport, Longitude, Limited, l'allestimento top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie e Trailhawk. Le prestazioni da “off-road” sono garantite da due sistemi 4x4 full-time: Jeep Active Drive e Jeep Active Drive Low, quest'ultimo con un rapporto di riduzione di 20:1, in grado di inviare anche il 100% della coppia disponibile a qualsiasi ruota, se fosse necessario. La nuova Jeep Compass sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dalla prossima estate con un prezzo d'attacco di 25.000 euro per l'allestimento Sport. I più impazienti, però, possono già acquistarla in versione Opening, con un'offerta di lancio che prevede un finanziamento da 229 euro (330 in pratica) al mese per 48 mesi con la garanzia di 5 anni in omaggio. Accanto alla Compass, hanno fatto il loro debutto a Ginevra anche la Wrangler Rubicon Recon, le Grand Cherokee e Wrangler Night Eagle e la Wrangler Rubicon con pacchetto Mopar One.

L'edizione speciale Wrangler Rubicon Recon consente prestazioni in 4x4 migliorate e ulteriore protezione nei percorsi più estremi attraverso un aggiornamento dell'assale anteriore e coperture dei differenziali heavy-duty di ghisa. La Grand Cherokee Night Eagle e la Wrangler Night Eagle, invece, completano la gamma Night Eagle introducendo dettagli e finiture esterne in nero lucido per dare un look più aggressivo e sportivo alla Grand Cherokee e all'icona Wrangler.

A tenere “banco” alla rassegna svizzera è stato anche l'ambizioso programma di lanci che nei prossimi tre anni, di fatto, rivoluzionerà l'offerta di Jeep, a cominciare dalla nuova Wrangler programmata per fine anno e che sarà seguita nel 2019 anche in un'intrigante variante pick-up. Sempre per allora arriverà la nuova generazione del Grand Cherokee, mentre per l'atteso Grand Wagoner il suv “extra large” di Jeep si dovrà attendere il 2020. Ma pare proprio che ci sarà spazio anche per un modello più compatto rispetto all'attuale Renegade, un progetto intrigante, ma che non si è ancora deciso se produrlo o meno. Altro svolta chiave nel futuro de brand Usa sarà quella dell'elettrificazione, un processo inevitabile anche per Jeep anche se per il momento i programmi prevedono solo l'adozione dell'ibrido plug-in, una soluzione considerate più adatta in particolare alla guidabilità dei modelli Jeep rispetto a quella dell'elettrico puro. Senza contare che l'ibrido consentirà a Jeep di disporre di un nuovo schema di trazione integrale senza albero di trasmissione, sistemando gli organi elettrici nell'area dietro. Tante “carne” al fuoco, dunque e un obiettivo da centrare, i due milioni di Jeep vendute all'anno nel 2019. Sarà Mike Manley, il ceo di Jeep e il suo team a portare a termine l'impresa.

