La cavalcata delle Valkyrie inglesi

L’Aston Martin, controllata dall’Investindustrial guidata da Andrea Bonomi, continua il percorso che progressivamente la proietta in una nuova era. L’iconico marchio dell'auto sportiva inglese non abdica, però, a mantenere un saldo collegamento con il Vecchio Continente anche dopo l'esito della Brexit grazie non solo all'azionariato di riferimento ma anche alla joint venture con tanto di quota azionaria che lo lega alla galassia Daimler, in particolare al brand Amg. La collaborazione è animata da piccoli, ma continui, passi ed è destinata a portare vantaggi tanto ad Aston Martin quanto alla Daimler attraverso la fornitura da parte del gruppo automobilistico tedesco di tecnologie, componenti e motorizzazioni per le nuove generazioni di modelli della casa inglese. Il primo consistente frutto di questa strategia è già arrivato. Si tratta della famiglia della Db11 nella quale arriverà anche una versione spinta da un V8 by Amg. Tuttavia, nel piano di sviluppo dell'Aston Martin non ci sono solo sportive pure, come quelle presentate al salone di Ginevra, ma anche un suv. Ispirato dalla continua crescita della domanda di questa tipologia di vetture che ha spinto, persino, la Bentley e la Jaguar a sconfinare in questo settore, nel quale tra l'altro presto s'affaccerà anche la Rolls Royce, è propiziato proprio dalla possibilità di potere accedere alla sconfinata banca d'organi di casa Mercedes. Ma non è tutto, poiché Aston Martin sta sviluppando anche la sua prima vettura elettrica, il cui debutto è previsto l'anno prossimo. Tanta effervescenza si traduce anche nel raddoppio degli insediamenti produttivi, poiché a quello storico di Gaydon nel Warwickshire si sta per affiancare quello gallese di St. Athan.

L'operazione rilancio, varata quattro anni fa, non passa solo attraverso l'evoluzione della specie e al debutto di proposte inedite ma anche di concept-car che annunciano futuri modelli e realizzazioni in tiratura limitata, come la Valkyrie svelata a Ginevra. Precedentemente annunciata dalla denominazione Am-Rb 001, una sigla generata dalla collaborazione con la Red Bull Advamced Technologies, è frutto di un altro accordo di collaborazione destinato, ovviamente, a rendere più veloce ed efficace lo sviluppo di nuovi modelli. La Valkyrie, che sarà prodotta in 150 esemplari destinati all'uso stradale e in altri 25 per l'impiego in pista, ha vesti sinuose e seducenti da perfetta hypercar ma ha anche una personalità che ben trasmette il Dna Aston Martin. E' estesamente realizzata in carbonio ed equipaggiata con tecnologie estrapolate da quelle presenti nelle monoposto di F1 di Riciardo e Verstappen. Infatti, è spinta da un V12 aspirato di 6,5 litri realizzato dalla Cosworth incluso in un powertrain ibrido con un'unità Kers che promette una potenza vicina ai 900 cv. Un picco che in virtù della massa contenuta in circa 900 kg genera lo sbalorditivo rapporto peso-potenza di 1 kg/cv!

A Ginevra sono sfilate anche Aston Martin meno estreme e sicuramente meno costose, sebbene non per tutti. Si tratta di quelle che formano la famiglia Vanquish S nella quale è arriva anche la versione cabriolet che, al solito, assume la denominazione Volante. Come la Coupé, che ha debuttato alla fine dello scorso, è spinta da un V12 di 5,9 litri che sviluppa 600 cv abbinato a un cambio automatico a otto marce.

