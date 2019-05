La nuova dimensione del lusso

Nel settore dei suv e crossover proporre nuovi concetti non è semplice. Infatti, i canoni sono ben definiti e un azzardo può causare perplessità che potrebbero ripercuotersi sulla notorietà di un modello e, quindi, favorire la concorrenza. Insomma, in questo caso innovare non è semplice. Non la pensa così, e sostanzialmente non lo ha mai pensato, la Land Rover: una delle poche case che si muove soltanto in questo territorio. Adesso lo dimostra con la Velar, che si pone nello schieramento delle Range Rover a metà strada tra la compatta Evoque e la Sport. È identificata da una denominazione che, oggi, viene fatta risalire a un termine latino che significa celare ma che, in realtà, era l'acronimo (sintetizzava il codice di progettazione Vee Eight Land Rover, ovvero motore V8) utilizzato alla fine degli anni Sessanta per fare circolare su strada, senza tradirne il casato, gli esemplari di pre-serie della Range Rover. Ovvero, la madre di tutti i suv di lusso.

In questo contesto la Velar s'inserisce in maniera innovativa quanto quella della progenitrice e, in rapporto a tempi, con connotazioni e con un carico di tecnologie altrettanto d'avanguardia. Per questi motivi, in un solo colpo, scrive un altro capitolo sia della storia della Land Rover sia del settore in cui si colloca.

Destinata a sedurre nuove fasce di clientela, perché non è né un'Evoque di taglia Xl né una Range Rover Sport in scala ridotta, la Velar è lunga 4,80 m e si basa sull'architettura, largamente realizzata in alluminio, portata al debutto dalla Jaguar F-Pace. La parentela con il primo suv del Giaguaro è, però, ben mimetizzata dai lineamenti e il distacco dalle concorrenti dalla corporatura. Un po' coupé e un po' station wagon, grazie al rapporto fra dimensioni e distribuzioni dei volumi, in maniera forse un po' azzardata ma realistica può essere considerata come il primo suv shooting-brake della storia. Le vesti sono frutto di un'ulteriore evoluzione del linguaggio stilistico Land Rover che, in sostanza, si definisce sulla falsariga di quello portato alla ribalta dalla Discovery. E' caratterizzato da superfici tese e levigate che creano, in un sol colpo, una silhouette slanciata e suggestioni che irrobustiscono i lineamenti come ci si attende da un suv. La più aerodinamica della Range Rover (il Cx è di 0,32) propone anche stilemi caratterizzanti, come le maniglie delle porte a scomparsa che all'occorrenza fuoriescono dalle loro sedi come cassettini anche quando sono ricoperte da mezzo centimetro di ghiaccio, e personalizzazioni che attraverso tratti caratterizzanti e abbinamenti cromatici accentuano la sportività dell'aspetto, come nel caso delle varianti R-Dynamic.

All'innovazione stilistica la Velar affianca anche altre primizie. Le più innovative si concentrano nell'abitacolo, che promette spazio in quantità grazie al rapporto premiante per la volumetria dell'interno tra forma e dimensioni esterne, e sottolineano l'attenzione posta nei confronti dell'ergonomia. A questo fattore si rivolge, soprattutto, l'inedito sistema d'infotainment Touch Duo Pro. E' costituito da due display ad alta definizione da 10”: quello superiore integra le funzionalità della navigazione e della connettività e può essere inclinato per garantire a chi guida un'istintiva consultazione, quello inferiore è posto sulla consolle centrale e permette di gestire le funzioni della climatizzazione nonché quelle della configurazione vettura. Inoltre, satelliti touch a sfioramento sul volante permettono di gestire altre funzionalità. Il risultato genera una plancia e una consolle centrale che non sono contagiate da interruttori e altri comandi. Rimanendo all'interno della Velar va ancora aggiunto che sulle versioni top di gamma si può optare per rivestimenti della selleria in tessuto e materiali riciclati, anziché in pelle. Una scelta inusuale, destinata a soddisfare la praticità ma, sebbene venga solo mormorato, in realtà anche coloro che seguendo una tendenza in continua crescita sono vicini al mondo vegano-vegetariano.

Il dinamismo e la guidabilità della Velar su ogni tipo di fondo non sono state, ovviamente, messe in secondo piano dalla definizione formale. Infatti, la quarta componente della famiglia Range Rover è equipaggiata di serie con il Terrain Response 2, le versioni più performanti montano anche le sospensioni pneumatiche attive, e con le più avanzate tecnologie destinate a imprimerle una forma atletica ottimale tanto sull'asfalto quanto sui fondi impegnativi.

La famiglia della Velar è fornata da versioni spinte da motori turbodiesel di 2 litri con 180 e 240 cv nonché V6 di 3 litri con 300 cv e a benzina, sovralimentati, di 2 litri con 250 cv e V6 di 3 litri con 380 cavalli. È in vendita negli allestimenti S, Se ed Hse a prezzi che vanno da poco meno di 60mila a 94.000 euro. Al debutto è proposta a 111.000 euro anche la super-equipaggiata variante First Edition.

