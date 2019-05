Prove tecniche di auto futura

Anche da da poco concluso salone di Ginevra è arrivata la conferma che il gruppo Volkswagen torna a pensare in grande. Forte della posizione di vertice per numero di unità vendute nel 2016, davanti ai rivali di Toyota. Non a caso alla rassegna svizzera è arrivato l'annuncio che Wolfsburg è pronto a introdurre solo per quest'anno 60 nuovi veicoli e a programmare la strada che in meno di dieci anni lo porterà all'offerta di trenta modelli elettrici. L'elettrificazione e la guida autonoma diventeranno così il “core business” del gruppo Vw, a fianco dello sviluppo di soluzioni innovative nel car sharing, nel ridesharing e delle flotte autonome. Per centrare l'ambizioso obiettivo dello sviluppo dei futuri modelli il Gruppo tedesco ha siglato importanti alleanze con Mobileye (acquistata da Intela) e Nvidia. Un assaggio di quello che arriverà nei prossimi anni è stato svelato alla vigilia del Salone di Ginevra con il concept, Sedric, l'acronimo di “self driving car”, un'elettrica senza volante e senza pedali basata sulla piattaforma progettata proprio per i futuri veicoli elettrici. Per richiamare Sedric, dotata di radar oltre che di telecamere, sarà sufficiente premere un tasto su una chiave digitale: la vettura raggiungerà il proprietario, lo riconoscerà e imposterà, inoltre, la destinazione richiesta, proponendosi come una sorta di salotto con dei sedili rivolti al centro e un ambiente che è privo di comandi tradizionali. E ancora il parabrezza anteriore è un Oled trasparente dove sono proiettate le principali informazioni, mentre le piante sistemate ai due lati dell'abitacolo purificano l'aria interna.

Il “focus” di Sedric è sulla rivoluzione del concetto stesso di mobilità, visto che si tratta di un mezzo di trasporto che non richiede patente e che non viene posseduto, ma può essere utilizzato da qualunque tipologia di utilizzatori come un servizio. Il progetto è stato sviluppato dal Future Center Europe di Potsdam che ha lavorato in collaborazione con il Centro ricerche Volkswagen di Wolfsburg. A Ginevra spazio anche ai modelli più tradizionali come la nuova Arteon che verrà lanciata a giugno. Si tratta di una berlina-coupé a cinque posti dalle ambizioni sportive e con un design da granturismo. Lunga 4,86 metri e con un passo di 2,84 metri, è stata sviluppata sulla piattaforma modulare Mqb, ma è alta solo 1,42 metri, 5 in meno della Passat. Nonostante il taglio dinamico della parte dietro, i passeggeri hanno un ampio spazio a disposizione, mentre il bagagliaio offre una capacità variabile da 563 a 1.557 litri. Il frontale, poi, evolve lo stile Volkswagen. La mascherina e i gruppi ottici si fondono tra loro e i fari a Led sono di serie su tutte le versioni. Dietro a dominare sono dei montanti molto slanciati e dei gruppi ottici a Led a sviluppo orizzontale che sulle versioni più complete avranno indicatori di direzione dinamici. L'abitacolo e la plancia riprendono quelli della Passat e integrano le più recenti tecnologie disponibili: l'Active Info Display personalizzabile, l'head-up display e l'infotainment Discover Pro con schermo da 9,2 pollici. Per i modelli d'ingresso, invece, è previsto un display da 6,5 pollici. La gamma motori al lancio comprenderà sei unità a quattro cilindri con potenze comprese tra 150 e 280 cv e varianti a trazione anteriore e integrale. Saranno disponibili dei benzina di 1.5 litri Tsi Evo da 150 cv 2.0 Tsi da 190 cv e 2.000 cc Tsi da 280 cv più le versioni 2.0 turbodiesel Tdi da 150, 190 e 240 cavalli. Previsti di serie o in opzione sia l'automatico Dsg che anche la trazione “integrale” 4Motion. Tornado sul tema, invece, della guida autonoma uno dei modelli che per primo mostrerà a che punto è la ricerca nel gruppo tedesco è la rinnovata Audi A8 che è prevista per la fine di quest'anno e che dovrebbe essere in grado di guidare da sola nel traffico fino a 56 km/h. In attesa di lanciare il suo futuribile fiore all'occhiello, il brand dei quattro anelli ha sfruttato l'occasione del Salone di Ginevra per confermare l'altra sua vocazione quella della sportività con la Q8 Sport Concept. Realizzata dalla divisione Audi Sport il suv sportivo ha messo in mostra un design ulteriormente affinato rispetto al prototipo di Q8 svelato in gennaio al Salone di Detroit con un diverso trattamento del frontale e del single frame ottagonale, mentre i passaruota sono stati allargati di 12 mm. Oltre alla colorazione molto appariscente della carrozzeria, spiccano lo spoiler e l'estrattore al posteriore, dove sono presenti anche i terminali di scarico ovali. L'abitacolo che, invece, è sostanzialmente identico al concept di Detroit, conferma l'utilizzo dei display digitali e della realtà aumentata come completamento dell'head-up display. La Q8 Sport Concept adotta il V6 3.000 Tfsi abbinato a un inedito sistema mild hybrid e al boost elettrico dei turbocompressori: il risultato è una potenza massima di sistema di 476 cv con un tempo di 4,7 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo e di 275 km/h di punta massima. Questo powertrain, che pure vanta un aumento di potenza di 20 kW, garantisce una riduzione dei consumi pari a oltre un litro per 100 km rispetto al 3.000 Tfsi: non ci sono per il momento dei dati ufficiali sui consumi, ma con un pieno da 85 litri secondo i test effettuati dal costruttore di Ingolstadt l'autonomia garantita arriverebbe a 1.200 km, il che significa consumare poco più di 7 litri per 100 km.

© Riproduzione riservata