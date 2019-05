Scocca l’ora elettrica per la sportiva Jaguar

L

a prima Jaguar a emissioni zero è, ormai, in dirittura d'arrivo poiché l'I-Pace, svelata alla fine dello scorso anno negli Usa e nelle settimane scorse a Ginevra in anteprima per il Vecchio Continente, muove già i primi passi a Londra. La sua metamorfosi da show-car a modello di normale produzione segue, quindi, il velocissimo iter cui ci ha abituato il gruppo Jaguar Land Rover. Infatti, questo modello si trasformerà in modello di serie a settembre al salone di Francoforte e sarà commercializzato nella seconda metà del prossimo anno, a prescindere dal fatto che sia il primo a Emissioni Zero e il secondo crossover della casa di Coventry, nonché il capostipite di una nuova generazione di vetture a bassissimo impatto ambientale ma ad alte prestazioni del gruppo automobilistico inglese.

L'approccio al mondo delle vetture elettriche da parte di Jaguar-Land Rover non si basa solo su soluzioni e tecnologie sviluppate specificatamente per la mobilità a Emissioni Zero che s'affiancano ad altre recentemente introdotte, come l'esteso impiego dell'alluminio per la realizzazione delle architetture e della carrozzerie dei più recenti modelli dei due marchi, ma anche sull'evoluzione del linguaggio stilistico di casa Jaguar. Infatti, la linea dell'I-Pace è l'intreccio fra quella di un'auto sportiva e quella di un suv e si sviluppa in maniera premiante sia per il rapporto forma-abitabilità (sul quale si riflette anche quello tra la lunghezza di 4,68 m e quella del passo di 2,99 m) sia per la profilatura aerodinamica, grazie all'assenza di elementi vincolanti per questi aspetti come le componenti meccaniche tradizionali che, ovviamente, necessitano di spazio e impongono compromessi stilistici come quelli, per esempio, imposti dal loro raffreddamento. La minore invasività di quelle elettriche ha, quindi, lasciato mano libera ai progettisti tanto nei confronti del design quanto della funzionalità, sebbene nel rispetto di canoni capaci di fare percepire bene l'indole sportiva dell'I-Pace.

Quest'ultima è impressa, in prima battuta, dai 400 cv e dai 700 Nm di coppia che sviluppa complessivamente il gruppo propulsivo formato da due motori elettrici che, essendo sistemati uno sull'avantreno e uno sul retrotreno, generano anche un sistema di trazione integrale. Il sistema, che proietta questa Jaguar a 100 orari in meno di 4”0, è alimentato da un pacco di batterie agli ioni di litio da 90 kWh sviluppato dal gruppo automobilistico inglese, sistemato sotto l'abitacolo, composto da elementi con celle pouch. Queste batterie utilizzano una composizione chimica al Nichel, Cobalto e Manganese per ottimizzare il rapporto fra costanza delle prestazioni e autonomia, si possono ricaricare in 90 minuti all'80% utilizzando una wallbox da 50 kW e assicurano, secondo la Jaguar, un'autonomia di oltre 500 chilometri nel nuovo ciclo omologativo europeo Nedc.

Formalmente muscolosa ma in grado di offrire la funzionalità che ci si attende da un crossover, grazie alla notevole ampiezza dell'abitacolo che è arredato in maniera hi-tech e a quella della zona di carico, l'I-Pace promette di mettere in campo anche i requisiti giusti per soddisfare il piacere della guida attraverso il comportamento di stampo sportivo impresso dal baricentro basso e dall'architettura delle sospensioni ereditata dalle F-Type.

Con l'avvento dell'I-Pace diventa, quindi, sempre più determinato l'approccio al mondo dei suv da parte della Jaguar. Un'ulteriore conferma arriverà nei prossimi mesi, quando sarà svelata una show-car che anticiperà una proposta più compatta della F-Pace, che dovrebbe chiamarsi E-Pace.

