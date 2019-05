Seat reinventa l’Ibiza, Škoda aggiorna Octavia

Da costruttori ai margini estremi dei diversi progetti del Gruppo Vw a brand sempre più coinvolti anche nelle strategie internazionali. Seat e Škoda vivono il loro miglior momento da quando fanno parte della grande “famiglia” di Wolfsburg. La conferma se ancora ce n'era bisogno è venuta dal Salone di Ginevra con modelli ormai di punta nei loro settori di pertinenza a livello europeo. Partiamo da Seat che alla rassegna svizzera ha esposto in anteprima la quinta generazione della modello di riferimento del marchio spagnolo, l'Ibiza. Si tratta della prima vettura del gruppo Volkswagen ad utilizzare la piattaforma Mqb A0, un privilegio che ha permesso di dare alla Ibiza un nuovo stile, abbinato a contenuti tecnologici inediti per il brand. La nuova Ibiza che richiama per molti versi la sorella maggiore Leon nel taglio delle superfici, è cresciuta di 8,7 centimetri in lunghezza per offrire maggiore confort nell'abitacolo, grazie al passo di 2,56 metri. Sono notevolmente modificate anche le carreggiate, con 60 mm in più all'anteriore e 48 mm al posteriore. Il bagagliaio ha guadagnato 63 litri fino a 355 in totale, ma la piattaforma ha portato in dote anche i propulsori più recenti del Gruppo: i mille benzina Tsi da 95 e 115 cv e il 1.500 cc Tsi da 150 cv, più i turbodiesel di 1.600 cc Tdi da 80, 95 e 115 cv oltre al mille Tsi bifuel a metano da 90 cv.

Inoltre, tra gli allestimenti disponibili, all'apice della gamma troveremo la sportiva FR e l'inedita XCellence. Oltre all'Ibiza, a Ginevra era esposta anche la nuova Seat Leon Cupra che in occasione del restyling è stata aggiornata con il 2000 cc Tsi da 300 cv, mentre nella versione Wagon ST riproporre la trazione integrale 4Drive in abbinamento al cambio automatico Dsg. E veniamo a Škoda che archiviato un 2016 da record con 1,1 milioni di unità vendute inizia il 2017 con una raffica di novità. La prima di queste è la Octavia RS 245 la versione sportiva, disponibile come già in passato sia con carrozzeria berlina sia come station wagon. La cifra indica la potenza del duemila 4 cilindri turbo benzina Tsi abbinato a cambio manuale 6 marce o Dsg doppia frizione a 7 rapporti con comandi al volante e il differenziale è a bloccaggio elettronico. L'accelerazione 0-100 richiede 6,8 secondi, mentre la velocità è autolimitata a 250 km/h. L'assetto è ribassato di 14 mm rispetto alle Octavia di base e la carreggiata dietro è più larga di 38 mm. I cerchi di lega da 19 pollici neri lucidi, di serie, caratterizzano la carrozzeria al pari di prese d'aria frontali a nido d'ape e della cornice della mascherina in nero scintillante, stesso colore che ritorna sui gusci dei retrovisori e nelle cornici degli scarichi.

Škoda Octavia Scout

Altra anteprima mondiale a Ginevra è stata la Octavia Scout, riproposizione ristilizzata del concetto di station wagon ad assetto rialzato, 171 mm di luce libera da terra, angolo di attacco di 14°5 e con trazione 4x4 abbinabile a motori 2.0 Tdi diesel da 150 o 184 cv. Due invece le varianti che ampliano l'offerta del suv Škoda , la Kodiaq: si tratta della versione Scout sulla base dell'allestimento Ambition con protezioni sottoscocca e altre finizioni in colore argento e cerchi da 19 pollici di serie. Di serie, tra l'altro, assistenza al parcheggio davanti e dietro e Driving Mode Selection per personalizzare i parametri di motore, cambio, servosterzo e clima.

Esistono anche una modalità Snow e una Off-road. Sempre per la Kodiaq in versione Ambition è prevista la nuova Sportline, con l'aggiunta di sedili rivestiti di pelle e Alcantara, leva cambio e pedaliera di alluminio e altri dettagli che ne sottolineano l'indole sportiveggiante.

Sia la Scout che la Sportline sono disponibile di serie con la trazione integrale 4x4 e con i motori 2.0 Tdi turbodiesel da 150 o 190 cv. Infine a cambiare è anche la Rapid Spaceback che ora si segnala per il nuovo frontale e gli interni più ricercati. La gamma motori prevede due inediti 3 cilindri a benzina di 1000 cc da 95 e 110 cv, mentre sono confermati gli attuali motori turbodiesel di 1400 cc da 90 cv e di 1.6 cc da 115 cavalli.

