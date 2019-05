Toyota rilancia la piccola Yaris

La Toyota vuole vendere in Europa il 50% di ibrido entro il 2020, ma già nel 2016 un terzo delle oltre 651mila unità vendute (+7,6%) è ibrido e in Italia siamo già oltre l'obiettivo del decennio. A febbraio inoltre è stato sfondato il tetto dei 10 milioni a livello mondiale, a 20 anni dal lancio della capostipite Prius, proprio mentre la Yaris si prendeva la sua prima vittoria nel Wrc dopo 17 anni. Ecco perché proprio la Yaris è stata la protagonista sullo stand diel Ginevra. Il modello che nel 1999 segnò la svolta in Europa per Toyota continua a marciare spedita e, nonostante questa terza generazione sia nata nel lontano 2011, lo scorso anno ha venduto 208mila unità ed è cresciuta del 6,5% proprio grazie all'ibrido che rappresenta un'unicità all'interno del proprio segmento. La quarta generazione arriverà alla fine del 2018, sarà prodotta ancora a Valenciennes e sarà basata, così come la Prius e la C-HR, sulla piattaforma Tnga che da qui al 2021 darà vita a 18 nuovi modelli e 37 varianti generando oltre il 60% delle vendite globali. A questo proposito, con 10.175 milioni di unità, la Toyota ha perso nel 2016 lo scettro di primo costruttore mondiale, ma continua a macinare utili: 11,7 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2017 (marzo-gennaio) e, con lo yen destinato a indebolirsi, a Nagoya hanno alzato le stime da 12,7 a 14 miliardi. Non saranno i quasi 19 dello scorso anno, ma su un bilancio di 230-240 miliardi fanno comunque un guadagno pulito del 6%. La Yaris rinnovata presenta circa 900 modifiche e si riconosce soprattutto dalle luci posteriori, ma sono nuovi anche i fari e i paraurti. Anche l'assetto, l'insonorizzazione e gli allestimenti sono stati migliorati, ma soprattutto è stata aggiornata la dotazione di sicurezza con l'aggiunta della frenata automatica (anche con funzione pedone), il riconoscimento dei segnali, l'allerta per l'allontanamento dalla corsia e la commutazione automatica dei fari. Novità anche per i motori con il nuovo 1,5 litri da 111 cv che sostituisce l'1,3 litri da 100 cv, ma consuma il 12% in meno (con il cambio Cvt), offre prestazioni migliori ed è già pronto per le normative Euro 6c e il ciclo Rde. Rimangono il 3 cilindri mille da 69 cv e ovviamente la ibrida che dichiara 30 km/litro e 75 g/km di CO2 mentre sparisce il diesel 1.4 da 90 cavalli.

La sorpresa è invece la Yaris Grmn, una sigla da codice fiscale che vuol dire Gazoo Racing Master of Nurburgring. Sotto il cofano ha un 1,8 litri da 210 cv sovralimentato con compressore volumetrico sviluppato in collaborazione con Lotus con cambio a 6 rapporti ravvicinati, differenziale Torsen e un assetto con ammortizzatori Sachs messo a punto all'Inferno Verde. I freni hanno pinze a 4 pistoncini, i sedili sono da corsa e il volante è quello della GT86 per una versione che sarà prodotta in meno di mille esemplari ed è solo il primo atto di una strategia che parte dalla costituzione della Gazoo Racing Company, una sussidiaria che, sul modello di quanto fanno l'Audi Sport, la Bmw con la M e la Mercedes con Amg, diventerà la fucina comune delle auto da competizione e delle auto ad alte prestazioni, compresa la prossima Supra che Toyota sta preparando con Bmw. Sotto il nome di Gazoo Racing del resto sono state radunate dal 2016 tutte le attività motorsport, incluse quelle del Wec e della 24 Ore di Le Mans dove i giapponesi schiereranno, per la prima volta, tre vetture per agguantare la vittoria sfuggita nel 2016 all'ultimo giro.

L'altro cambiamento organizzativo è la costituzione della Ev Business Plan Department, ovvero quella dedicata ai veicoli elettrici al cui vertice si è autoproclamato il presidente Akio Toyoda. A Nagoya dunque, al contrario di quanto si diceva solo qualche tempo fa, nel gioco della riduzione delle emissioni non si passerà dall'ibrido all'idrogeno – che rimane comunque la soluzione finale – ma si farà sosta sulla casella delle auto a batteria verso l'obiettivo nel 2050 di abbattere del 90% le emissioni di CO2 e di azzerarle del tutto in ogni stabilimento. Lo dimostra il concept i-Tril, una 1+2 lunga 2,38 metri che pesa 600 kg e ha un'autonomia di 200 km. In curva si piega fino a 10 gradi e ha un raggio di svolta inferiore ai 4 metri. I comandi sono by-wire e il guidatore può decidere se avvalersene o far fare tutto alla vettura.

Toyota va avanti con prudenza anche nella guida autonoma, non tanto negli investimenti e nelle attività – oltre un miliardo e collaborazioni con il Mit e l'università di Stanford – ma quanto nei proclami.

Secondo i tecnici giapponesi nel 2020 l'auto che si guida da sola sarà una realtà solo in autostrada e ci vorrà un altro quinquennio per quella in città. Tutti da vedere i frutti degli accordi con Mazda per i motori, Suzuki per condivisioni industriali e Ford per il consorzio SmartDevice Link per lo sviluppo di app open source. Tutti da verificare anche i risultati delle sperimentazioni sul car sharing a Grenoble, in Irlanda e in Romagna perché il futuro è bene prepararlo, ma è meglio non mettergli fretta.

