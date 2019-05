Una Porsche quasi wagon e una «Lambo» più cattiva

Oltre alle prime informazioni relative al progetto Mission E la berlina elettrica di Porsche che sarà lanciata sul mercato alla fine del 2019: la vettura che si andrà a collocare nello stesso settore dall'attuale Panamera avrà un'autonomia di 500 km in modalità solo elettrica, mentre per la ricarica completa non serviranno più di 15 minuti. Numeri importanti che serviranno per competere al meglio con l'attuale leader di mercato la Tesla Model S. Sempre sul tema della rinnovata Panamera, Porsche ne ha presentato un'intrigante variante, la Sport Turismo, un'inedita “shooting brake” che pur mantenendo l'impostazione sportiva della berlina, aggiunge la praticità garantita dal portellone posteriore, ma anche un maggiore spazio in altezza del bagagliaio e ad una soglia di carico più bassa a soli 628 mm da terra. L'abitacolo viene definito “4+1” per sottolineare che il posto centrale sul divano dietro è adatto solo a brevi spostamenti, pur rappresentando, tuttavia, una novità assoluta per la Panamera che sino era offerta con soli 4 posti a bordo. Le dimensioni della Sport Turismo sono analoghe a quelle della berlina da cui deriva e cioè 5,05 metri in lunghezza e 1,42 di altezza, mentre il vano bagagli offre una capacità superiore di 20 litri. La Sport Turismo condivide con le altre Panamera tutte le principali dotazioni, dall'Advanced Cockpit and Porsche InnoDrive, passando per le quattro ruote sterzanti e alla trazione integrale o l'assetto a controllo elettronico e, sui modelli S, le sospensioni pneumatiche.



Una delle principali innovazioni della Sport Turismo è quella legata all'aerodinamica attiva Porsche Active Aerodynamics. E' stato, infatti, progettato uno spoiler sul bordo del tetto in grado di modificare l'inclinazione su tre livelli in base alla velocità e alle modalità di guida: fino a 170 km/h la posizione è a -7 gradi per favorire l'efficienza, oltre la velocità raggiunge +1 grado per garantire la massima stabilità. La nuova Porsche Panamera Sport Turismo sarà in vendita a partire dal 7 di ottobre a dei prezzi a partire dai oltre centomila euro per la Panamera 4, dai circa 116mila euro per la E-Hybrid, dai quasi 125mila euro per la 4S, dai circa 130mila euro per la 4S Diesel e dai 164mila euro per la Turbo. Da un brand estemo all'altro. Infatti con la Huracan Performante, Lamborghini introduce delle evoluzioni all'insegna della prestazione pura per il suo modello di punta.

Lamborghini Huracan Performance

La Huracan Performance sarà disponibile in estate ad un prezzo stimato, tasse escluse, di 195.040 euro. La meccanica è stata in parte cambiata rispetto alla Huracan di base: il V10 di 5.200 cc aspirato offre 30 cv in più fino a 640 cv, ma mantenendo la trazione integrale e il cambio doppia frizione a 7 marce. Con queste credenziali e con il 70% della coppia già disponibile a 1.000 giri, la Performante accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, mentre la velocità massima è di oltre 325 km/h. l design è stato studiato per integrare le nuove appendici aerodinamiche nella vettura, tanto che le modifiche rendono la vettura ancora più aggressiva, con il contrasto tra il colore della carrozzeria e la finitura lucida dei particolari in composito. La Performante, inoltre, porta al debutto anche la verniciatura opaca arancio ed è caratteristica da un'inedita finitura di colore bronzo delle testate del motore. Dietro si notano i nuovi terminali di scarico rialzati che liberano la parte inferiore dando spazio ad un diffusore inedito, mentre nelle fiancate ci sono le nuove prese d'aria e la striscia tricolore nella parte inferiore delle portiere. Gli interni confermano la vocazione estrema delle Performante con la strumentazione principale che adotta nuove grafiche in base alla modalità di guida e propone la compatibilità con Apple CarPlay. Una delle novità della nuova Lambo è la Aerodinamica Lamborghini Attiva, una soluzione sviluppata per sfruttare la “downforce” in funzione delle prestazioni. I flap nello spoiler anteriore e nella zona posteriore sono dotati di parti mobili gestite da motori elettrici integrati per variare, in meno di 500 millisecondi, l'incidenza degli input che provengono da tutti i dispositivi di bordo. Tra sportività e lusso all'ennesima potenza l'offerta di Bentley che a Ginevra ha esposto fra l'altro anche il suv Bentayga in una serie limitata, col sei litri W12 biturbo da 608 cavalli. La vettura si contraddistingue per l'impiego di una livrea bicolore Duo Tone, abbinata agli enormi cerchi di lega Paragon da 22” ed eleganti dettagli cromati. L'abitacolo, arricchito da rivestimenti in legno pregiato, riprende la stessa soluzione bi-color che è adottata per gli esterni.

