Volvo XC60: Stelvio e Q5 nel mirino con piattaforma modulare svedese

Arrivare entro il 2020 a zero vittime della strada non è un obiettivo semplice, ma (forse) alla portata di Volvo. La volontà è quella di realizzare vetture che non saranno più coinvolte in un incidente stradale e che non potranno arrecare alcun danno non solo a chi si trova a bordo, ma a tutti gli utenti della strada. Un traguardo che si sta avvicinando rapidamente, le cui tappe passano dalla nuova generazione di modelli della casa svedese. Generazione la cui progenie si fonda su di un elemento fondamentale: la modularità. La prima è stata la XC90, poi le successive S90 e V90, sino ad arrivare alla nuovissima XC60. Seconda edizione del bestseller Volvo, quarta vettura realizzata sul pianale modulare meglio noto come Spa. Pur conservando una certa morbidezza delle linee, la percezione è quella di un'auto dinamica. Merito certamente delle forme più compatte, se il paragone è quello con la maggiore XC90. La nuova XC60 è infatti lunga 4,69 metri, valore che la mette sullo stesso piano, al di là dei contenuti, di rivali come Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, Mercedes Glc e la prossima generazione di Bmw X3 (che vedremo nella seconda parte dell'anno). La fisionomia dei gruppi ottici anteriori richiama il family feeling dei modelli della serie 90. Ma sebbene conservi una sobrietà d'insieme, si distingue dal resto del gruppo. Gli interni non brillano per originalità, se il confronto rimane in famiglia, perché si tratta sostanzialmente di una copia di quanto già visto. In assoluto confermano le tipicità del marchio, in grado di rendere alternativo l'essere minimalista. Il gioco dell'infotainment ha un nome chiaro e preciso: Sensus. Il modo d'uso è quello dei tablet e anche la presentazione si conforma secondo quel tipo di oggetti.

Domotica a parte, il debutto della nuova XC60 segna un deciso passo avanti relativamente alle argomentazioni di cui sopra. Più che di guida autonoma, qui si tratta di sicurezza automa. Proprio perché il 2020 si avvicina, proprio perché la macchina si sta lentamente sostituendo all'uomo nelle situazioni d'emergenza. Il suv Volvo porta in dote nuovi sistemi a riguardo. Tra questi la sterzata automatica d'emergenza: attiva tra i 50 e i 100 km/h, agisce quando la frenata predittiva non è più sufficiente ad evitare l'impatto. Il sistema di sterzatura automatica, viene poi impiegato pure da altri dispositivi presenti su XC60, come quello che consente alla vettura di rimanere all'interno della propria corsia di marcia. Allo stesso modo, può intervenire se il conducente prova ad effettuare una manovra di sorpasso, ma sta sopraggiungendo u n altro veicolo. In questo caso l'intervallo di velocità va da 60 a 140 km/h. Elementi utili per puntare agli obbiettivi del prossimo 2020. Che toglieranno pure potere a chi guida, ma se non altro ne preservano la salute.

Il tema della modularità di poco fa, non tocca solo le corde della piattaforma su cui è stata progettata la nuova XC60, ma riguarda pure le motorizzazione.

In un epoca in bilico tra un dowsizing fatto di cubature e uno in cui le dimensioni del propulsore a combustione interna dipendono (quasi) esclusivamente dalla disponibilità dell'apparato elettrico, Volvo si pone a meta strada. Non fa incetta di centimetri cubici, declinando la gamma in sole unità a quattro cilindri da due litri, eppure non rinuncia ai cavalli vapore. Denominazioni e specifiche potrebbero essere già note, impiegate sui modelli della serie 90. Ovviamente la sovralimentazione è una delle principali protagoniste. E se i benzina sono marchiati con la lettera T seguita da un numero, ai diesel non poteva che spettare la D: più è alto il numero maggiore sarà la potenza espressa. La gamma che viaggia ad ottani inizia la propria scalata a partire dalla T5, che elabora 254 cv. Il secondo step è la T6, che mette sul piatto la bellezza di 320 cv. L'ultima “varietà” disponibile è la T8 da 407 cv. In questo caso c'è il trucco dell'ibrido per consentire una potenza da supercar. Il motore elettrico ha in dote 65 kW. Il pacco batterie, collocato nella zona del tunnel, ha una capacità di 10,4 kWh e dovrebbe assicurare nella sola modalità elettrica, 65 km di autonomia di marcia. Più “corta” la famiglia delle motorizzazioni a gasolio, che si limita alla D4 da 190 cv e alla D5 da 235 cv. Per XC60 è previsto il solo cambio automatico, formato da un'unità ad 8 rapporti sviluppata dalla giapponese Aisin. Il nuovo suv Volvo andrà in produzione nel mese di aprile, nello stabilimento svedese di Torslanda.

