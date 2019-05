Auto robot o adrenalina? Ecco il dilemma futuro

Contenitore su ruote o supercar con prestazioni mozzafiato? Si dibatte tra questi due estremi in apparenza inconciliabili l'auto del futuro prefigurata dalle concept car svelate a Ginevra. Ad iniziare dalla Sedric proposta da Volkswagen Group, primo frutto del lavoro di ricerca svolto da uno dei future center con cui il gruppo tedesco intende affrontare il tema della mobilità integrata.

Sedric, sintesi di self-driving car, si muove in totale autonomia ed è priva di plancia, volante e pedaliera. Per utilizzarla basta premere un pulsante su un dispositivo apposito ed ecco che questa compatta navicella a quattro posti con interni accoglienti (non mancano il pavimento in legno né le piante per purificare l'aria) si presenta per iniziare la corsa. L'approccio è amichevole, con possibilità di dialogare con la vettura per impostare la destinazione oppure impartire disposizioni – dall'accompagnare i figli a scuola al ritiro degli abiti in tintoria, ad esempio. Un'interpretazione affascinante del “Livello 5”, ovvero dello stadio più avanzato dell'automazione dei veicoli, anche se Sedric non andrà in produzione ma servirà come piattaforma di idee cui i numerosi marchi del gruppo Volkswagen attingeranno per creare nuovi modelli futuri.

In fatto di autonomia nella mobilità Italdesign è andata persino oltre. La sua concept Pop.Up guarda al 2030 ed è frutto di un ambizioso progetto sviluppato con Airbus. Prevede un modulo terrestre ed uno “aereo” per il sollevamento e trasporto della cellula passeggeri a due posti mediante un drone, così da sfuggire al traffico imoraticabile delle megalopoli, dove già oggi i più abbienti utilizzano l'elicottero per spostarsi.

Di ispirazione aerospaziale è senza dubbio la Ren proposta dalla cinese Techrules, supercar nata da una matita blasonata, quella di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro (oggi attivi con il loro studio GFG Style, dopo l'uscita due anni fa dall'Italdesign). I cupolini singoli che racchiudono il pilota e i due passeggeri ricordano, non a caso, la concept Aztec creata proprio da Giugiaro nel 1988. In realtà, Ren è un prototipo che guarda alla produzione di serie, sebbene limitata. Proprio come nel caso di un'altra creazione svelata a Ginevra da una firma storica della carrozzeria italiana, la Pininfarina, cui Emerson Fittipaldi ha affidato il design della sua EF7 Vision Gran Turismo, coupé per uso stradale e su pista con motore V8 da oltre 600 cavalli, di cui il campione di Formula 1 intende costruire circa 25 esemplari. Del tutto futuribile è invece la Scilla, concetto di sportiva semi-autonoma che l'Istituto Europeo di Design ha realizzato in collaborazione proprio con Pininfarina.

La dimensione sportiva, insomma, continua a prevalere, come conferma anche la GT Concept esposta sullo stand Mercedes-Benz, con cui il gruppo Daimler preannuncia al trasformazione di Amg in un marchio a se stante. I più vicini alla produzione di serie sono però, ancora una volta i Suv, come la vivace e accattivante C-Aircross Concept di Citroën, di grande coerenza con la nuova gamma del double chevron. O ancora, la Hyundai FE Concept, portavoce di prossimi prodotti con propulsione ad idrogeno in cui lo stile Fluidic Sculpture del marchio si evolve verso forme più pulite e mature (notevole il montante trasparente per migliorare la visibilità), senza però sovrapporsi al riuscito design Kia.

