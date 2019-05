Così Subaru ha reinventato la XV

Questione di simmetria; sia che si tratti di quella delle quattro ruote motrici, oppure dell'architettura boxer delle unità propulsive. Perché su questo, in buona parte, si fonda la forza Subaru. Una certezza quando si tratta di 4x4, una garanzia quando si deve fare i conti con terreni difficili. Ecco perché, anche in materia di crossover e suv, c'è sempre una velata e positiva aria spartana che accompagna i nuovi modelli del costruttore giapponese. Che, nello specifico, si fondano sulla rinnovata Subaru XV. Che non va più intesa come una sorta di versione “rialzata” di Impreza, bensì come un modello che fa vita a se stante all'interno della gamma delle Pleiadi. Non si tratta di un restyling, nonostante la XV sia sul mercato da pochi anni, dato che le argomentazioni che la descrivono raccontano sia di una nuova piattaforma, sia di un nuovo motore boxer aspirato di due litri alimentato a benzina. Certo, i punti di contatto con la media Impreza sono palesi, ma non intaccano l'essenza e le velleità di XV. Rispetto alla generazione passata non stravolge i capisaldi del design. Uno stile che sembrerebbe certificare le reali possibilità della vettura in tema di off-road, con protezioni sottoscocca e manicorrenti sul tetto a fare da contorno, che seguono i fascioni in plastica che avvolgono la XV. Le affinità con il fuoristrada sono dettate pure da una luce a terra minima di 220 mm. Un dato certamente sufficiente ad agevolare i parcheggi in quasi tutte le possibili situazioni.

Lunga 4,47 metri si offre ad una platea decisamente varia, ma altrettanto ricca di competitor. Perché la formula XV è in qualche modo la stessa di Volvo V40 Cross Country oppure Mercedes GLA, se non altro sul piano estetico e percettivo. La differenza la fanno ovviamente i contenuti. A tal proposito la nuova Subaru XV gioca la carta del pianale modulare delle Pleiadi, la Subaru Global Platform e il vanto di poter assicurare una scocca più rigida di ben il 70% rispetto al modello precedente; frutto di un profondo lavoro di sviluppo da parte dei tecnici giapponesi. Che ha alimentato l'apparato sicurezza con la frenata automatica d'emergenza, il regolatore di velocità adattivo, il sistema che mantiene l'auto nella corsia di percorrenza e quello che varia l'altezza del fascio luminoso.

Il sistema di trazione integrale Symmetrical Awd prende spunto da quello passato, dotandosi nuovamente dell'Active Torque Vectoring. Che consente di calibrare la coppia motrice su ogni singola ruota, offrendo così il massimo della trazione in ogni situazione di marcia e amplificando il piacere di guida quando si aumenta il passo. Il pacchetto Subaru XV prevede inoltre una nuova modalità di guida X-Mode, che “mette mano” pure sul fronte motorizzazione e sull'hill descent control (il regolatore della velcità in discesa). Rimanendo in tema di propulsori, la grande novità messa in strada da questa seconda generazione del crossover nipponico, è un due litri benzina con architettura boxer, capace di 156 cavalli di potenza massima e 196 Nm di coppia motrice. L'unità in questione è abbinata ad un cambio a variazione continua denominato Lineartronic, che però annovera una funzione manuale che si “declina” in sette distinti rapporti. Chi ancora non fosse a conoscenza dei motori boxer, va detto che il tipo di architettura sia stato inventato due secoli fa. La caratteristica principale è quella di avere l'angolo tra le bancate di cilindri di 180°, peculiarità che lo rende più “piatto” paragonato ad altre tipologie di propulsori e che consente di avere un baricentro basso dell'unità stessa. Questa scelta tecnico tattica è da sempre uno dei tratti distintivi di (quasi) tutti i modelli Subaru, sportive incluse. Il vantaggio principale è certamente nell'ottimo bilanciamento che è in grado di fornire, accompagnato nello specifico dalla presenza fissa della trazione integrale. Ma se l'impostazione non cambia, non significa che non ci sia spazio per l'evoluzione. Pur non essendo più una vettura di primo pelo, l'inizio del 2017 è stato all'insegna della Wrx Sti, che si conferma una hot hatch di stampo rallystico. È stata aggiornata l'elettronica che sovraintende il differenziale centrale denominato Dccd ed è entrato in partita il nuovo impianto frenante Brembo con pinze gialle a sei pistoncini anteriori. Erede di una dinastia iniziata con il modello Legacy agli inizi degli anni '90, la Wrx Sti è stata negli ultimi anni la sola del proprio segmento ad offrire la trazione integrale e il motore turbo benzina, con un taglio estetico così marcatamente racing. Almeno fino a quando non è arrivata in concessionaria la Ford Focus RS.

