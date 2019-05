Il suv del nuovo inizio di Mitsubishi

C’era grande attesa di vedere il primo modello di una nuova generazione di vetture che rinnoveranno completamente l'offerta di Mitsubishi che come noto è entrata a far parte del Gruppo Renault-Nissan. Senza contare che il top manager Carlos Ghosn per dedicarsi più da vicino all'ultimo brand arrivato, Mitsubishi ha di recente passato di mano uno dei suoi numerosi incarichi, quello di ceo di Nissan. L'Eclipse Cross, dunque, esposto in anteprima al Salone di Ginevra è davvero l'inizio di una nuova era per lo storico brand giapponese. Di fatto si tratta di un suv di taglia compatta lunga 4,4 metri, per 1,8 in larghezza che si andrà ad inserire nella gamma Mitsubishi tra la Asx e il più grande suv Outlander. Si tratta più o meno di quanto fatto da altri costruttori che complice l'ormai sempre maggiore interesse per le vetture a ruote alte hanno deciso di trasformare i loro modelli più in chiave monovolumi a dei veri suv a tempo pieno. Della vecchia Eclipse, la versione Cross riprende l'animo sportivo, ma mira dritta al cuore del mercato, ormai sempre più polarizzato sugli «sport utility vehicles».

Le linee del suv-crossover Mitsubishi sono spigolose, con la fiancata che è segnata da linee discendenti verso il muso. La vista più originale resta, senz'altro, quella posteriore con il lunotto che è diviso in due parti dalle code dei fanali, così da formare una sorta di secondo spoiler aggiuntivo. Anche in questo caso si tratta di una soluzione già adottata in passato da altri costruttori che tuttavia ha un'evidente controindicazione quella che la visibilità posteriore è limitata. Il design, poi, riprende gli stilemi dai Concept Xr,Phev,Xr-Phev ed eX, dalle quali deriva anche il taglio decisamente aggressivo del frontale della Cross.

