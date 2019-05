La sfida delle familiari rilanciata da Hyundai

Il futuro passa dalla “base”. Che, nel caso di Hyundai, è rappresentata dalla famiglia. E sebbene i suv sembrino spazzare ogni possibile concorrente, c'è ancora chi decide di non abbandonare i grandi classici: le station wagon. Così, la nuova generazione di i30 si presenta anche nel formato giardinetta. Per quanto i discorsi relativamente alle flotte possano risultare rilevanti in virtù della vettura, quello che lascia assolutamente colpiti è la capacità di carico. La nuova Hyundai i30 wagon parte da una quota di 602 litri. Valore più unico che raro trattandosi di un segmento C, che può salire sino alla soglia dei 1650 litri abbassando la seconda fila di sedili. Stilisticamente è la sezione in coda quella che muta, dovendo adeguare le forme alle necessità di una familiare. Il quadro frontale conferma invece il design mostrato sulla recente i30 5 porte. Ovvio che anche la questione dimensionale segue una strada leggermente diversa. La lunghezza passa da 4.340 mm a 4.585 mm, mentre l'altezza, dovendo conteggiare pure la presenza delle barre sul tetto, passa a 1475 mm. Chi rimane fedele a se stesso sono invece larghezza e passo, pari rispettivamente a 1.795 mm e 2.650 mm. Ecco perché non si registrano vantaggi significativi in termini di spazio per gli occupanti, casomai la disponibilità di quello riservato agli oggetti da stivare. Ciò detto, confermando le similitudini tra i30 5 porte e i30 wagon, anche il fronte delle motorizzazioni tende a ripetersi. Confermati i benzina 1.4 Mpi aspirato da 100 cv, il tre cilindri sovralimentato 1.0 T-Gdi da 120 cv e il quattro cilindri turbo 1.4 T-Gdi da 140 cavalli. Allo stesso modo i diesel, rappresentati dal solo 1.6 Crdi offerto in due livelli di potenza: 100 e 136 cv. L'evoluzione dell'infotainment coreano espleta le proprie funzionalità grazie all'ausilio di uno schermo touch che sovrasta al centro la plancia. Sistema corredato sia del protocollo Apple CarPlay sia di quello Android Auto. Specifiche condivise con la piattaforma di ricarica wireless per smartphone, posizionata davanti la leva del cambio.

Tutt'altre argomentazioni quelle promosse dalla Hyundai Ioniq plug-in. La triade dell'ecologista di Seoul dovrebbe essere giunta al termine con quest'ultima versione. Che offre i vantaggi della mobilità elettrica, condivisi con l'autonomia di un motore endotermico. Lo schema è pressoché lo stesso delle altre Ioniq ibride, ma il pacco batterie ai polimeri di litio si fa più prestante e consente un'autonomia in modalità completamente elettrica di poco più di 60 chilometri. Quanta basta per coprire le esigenze quotidiane e non solo di un automobilista medio. Il modello Ioniq plug-in vanta nel corredo standard i gruppi ottici full-led e naturalmente lo sportellino per la presa di ricarica, posizionato sul parafango anteriore sinistro. Senza contare il fatto che i cerchi in lega da 16 pollici siano specifici per questa versione. Anche per questo modello la garanzia Hyundai di 5 anni a chilometraggio illimitato rappresenta una consuetudine, così come gli 8 anni o 200mila km sulla batteria ad alta tensione.

Meno concreta come le vetture di cui abbiamo parlato, è la FE Concept. Concreta a livello di industrializzazione nel breve periodo, perché si tratta di una concept che mette in mostra le future tecnologie Hyundai in ambito Fuell Cell. La realtà ad idrogeno è particolarmente sentita in Hyundai e il prototipo di suv presentato nelle scorse settimane a Ginevra, mostra un'ulteriore evoluzione rispetto a quella dell'attuale ix35 Fuell Cell. Interessanti alcune soluzioni della FE Concept, come l'umidificatore che ricicla l'acqua derivata dal processo di produzione di energia, impiegata per creare un ambiente interno ancora più confortevole.

