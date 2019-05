Quel sogno delle hypercar

Sognare non costa nulla, perché il prezzo si paga quando diventa realtà. Al di là dei soliti nomi noti, come Ferrari, Porsche, Lamborghini e McLaren, esiste un ristretto manipolo di Hypercar la cui tiratura non è limitata, bensì limitatissima. I “pezzi” sono letteralmente cuciti su misura per il fortunato acquirente, che può permettersi di sborsare cifre che non sempre coincidono con la logica della normalità. La più celebre tra queste Hypercar è la Pagani, che nel giro di pochi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa cerchia d'élite. Ultimo gioiello realizzato dalla factory di Horacio Pagani è la Huayra Roadster, che segue di qualche mese la versione BC. La mancanza del tetto ha comportato una profonda rivisitazione del telaio che, nonostante la soluzione “a cielo aperto”, è in grado di assicurare una maggiore rigidità torsionale della coupé. Rispetto alla quale è più leggera di circa 80 kg, fermando l'ago della bilancia a quota 1280 kg. Soluzioni mutuate dalla nuova Huayra BC. Il passaggio al modello Roadster, ha “costretto” i progettisti Pagani a dover ridisegnare i pannelli della carrozzeria, in maniera tale da garantire la stessa funzionalità aerodinamica delle Huayra “chiuse”. Due i tetti disponibili, in vetro oppure in carbonio, oltre a quello in tela d'emergenza. Non è però previsto uno spazio dedicato all'interno della vettura. Il V12 di origine Amg adotta le stesse specifiche della BC: 764 cavalli di potenza massima e 1000 Nm di coppia motrice. Lo stesso dicasi per il cambio elettroattuato a sette marce di produzione X-Trac, montato trasversalmente e alleggerito del 40% rispetto al precedente doppia frizione. Prezzo? Oltre i due milioni di euro, ovviamente tasse escluse.

Pur non vantando la stessa unicità della Huayra Roadster, ha un quadro prestazionale altrettanto incredibile. Si tratta della Zenvo TS1 GT, hypercar di origine danese. Peso di 1.580 kg per altrettanti 1.163 cavalli di potenza. Un rapporto peso potenza che tende quasi all'1:1, merito di un'unità di 5 litri con architettura V8 e di una scocca in acciaio e alluminio, a cui si accompagna una carrozzeria con pannelli in fibra di carbonio. Elementi che contribuiscono a bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi e a lanciare la Zenvo TS1 GT sino alla velocità massima autolimitata elettronicamente di 375 km/h. In questo caso il prezzo della vettura è leggermente più basso rispetto alla Pagani di cui sopra, ma si tratta comunque di un milione di sterline.

Gli appassionati del genere conoscono già da tempo il marchio Koenigsegg, così come il modello Regera che, dopo una lunga gestazione, ha dato alla luce i primi due esemplari pronti ad essere consegnati ai propri facoltosi acquirenti. La tecnica per guadagnare potenza si rifà al modello ibrido: endotermico V8 sovralimentato e ben tre motori elettrici. Il risultato non poteva che essere sbalorditivo, dato la cavalleria sfonda quota 1500 cv e la coppia ha valori da far invidia ad un Tir: 2.000 Nm. Le prestazioni dichiarate per la Koenigsegg non hanno forse eguali nel panorama automobilistico attuale: la Regera accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi e raggiunge i 400 km/h in circa 20 secondi, partendo da ferma. Delle tre unità elettriche, due sono calettate sui mozzi delle ruote posteriori. Una posizione che consente ai due propulsori di svolgere la funzione di differenziale autobloccante e di torque vectoring.

Di tutt'altra pasta, ma soprattutto di ben altra provenienza, la Techrules Ren. Che indipendentemente dal nome anglofono, è di origine cinese. A dire la verità il progetto sia dal punto di vista tecnico, sia per ciò che concerne il design, è (quasi) tutto italiano. L'ingegneria su cui è stata realizzata la Techrules Ren è stata sviluppata dalla L.M. Giannetti, mentre lo stile è ad opera di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. La tecnologia propende per l'elettrico, essendo la Ren equipaggiata con quattro motori elettrici, ciascuno dedicato ad ogni singola ruota. Si tratta però di un complesso sistema del tipo range extender, in cui la parte del sistema di alimentazione è formata da una motorizzazione a turbina. Turbina che si occupa di fornire l'energia al pacco batterie, che viene poi impiegata per i singoli motori elettrici. L'alimentazione della turbina può avvenire sia mediante gasolio, sia idrogeno che gas naturale. Sono posizionati due serbatoi ai lati dell'abitacolo, per una capacità totale di 80 litri. Sono altresì disponibili diverse configurazioni sia come numero di motori elettrici, sia come numero di turbine. Tanto da poter arrivare a duemila km di autonomia.

