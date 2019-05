Sportive top nel futuro di Kia

Nella botte piccola sta il vino buono. Il percorso di Kia riparte dalle city-car, segmento di cui si è sempre fatto carico la Picanto. La quale, per i contenuti proposti, si presenta come una delle più hi-tech del segmento, insidiando la leadership di Volkswagen up!. A colpo d'occhio sembra che tutto sia rimasto esattamente come prima, e in parte è così. Ma il fatto che il passo sia stato allungato di 15 mm la dice lunga sul lavoro realizzato sulla nuova Kia Picanto. Non molti in senso assoluto, ma abbastanza per riorganizzare la volumetria di bordo, sebbene la lunghezza di 3,6 metri sia pari a quella del modello uscente. Il gioco di millimetri è stato reso possibile “tirando” avanti l'avantreno. Il design non prende le distanze dall'attuale, ma ne esalta lo stile reso riconoscibile dalla calandra nota come “tiger nose” e dai gruppi ottici che avvolgono letteralmente la carrozzeria. Arriverà sul mercato nel secondo trimestre dell'anno, ma ha già fatto parlare di se perché sarà disponibile un allestimento particolarmente sportivo: la GT Line. Allestimento da tempo parte dell'offerta Kia. Velleità a parte, la nuova edizione di Picanto vanta un vano bagagli più capiente, passato da 200 a 255 litri di volume quando la seconda fila di sedili è in posizione. A seconda della motorizzazione sarà omologata per quattro o cinque persone. Di fatto tutte le nuove Kia Picanto potranno far accomodare il quinto passeggero. Il corpo vettura è stato alleggerito e il fronte propulsori aggiornato. Una formazione che si compone di due unità benzina: il tre cilindri 1.0 MPi da 67 cavalli e 96 Nm di coppia e l'1.25 litri 4 cilindri da 84 cavalli e 122 Nm. A fine anno però, sarà la volta del turbo benzina da un litro di cilindrata da 100 cv, unità riservata in via esclusiva proprio all'allestimento GT Line. Nonostante il focus sia quello urbano, la nuova Picanto non rinuncia ad un infotainment da vettura matura: Il nuovo disegno della plancia prevede uno schermo touch da 7 pollici, da cui è possibile regolare diverse funzioni di bordo, tra cui la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Da una city-car ad una coupé a quattro posti sportiva. La trasversalità di Kia si mostra in tutto il suo potenziale con la nuova Kia Stinger. Una vettura che segna una rottura rispetto a quanto siamo stati abituati sino adesso nel Vecchio continente e che va a sfidare addiittura Audi, Bmw e Mercedes. Concettualmente pronta a soddisfare le esigenze di chi cerca un'auto di rappresentanza, ma utile a soddisfare ambizioni più sportiveggianti. Le forme sono si importanti, 4,83 metri di lunghezza e 1,87 di larghezza, ma vanta alcune specifiche utili ai fini di cui sopra: la trazione posteriore e in alternativa quella integrale. Nel primo caso la presenza del differenziale autobloccante è una garanzia, nel secondo quella del torque vectoring. In entrambe le situazioni, la trazione è coadiuvata da un cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti. Una dinamica a cui seguono un trittico di motorizzazioni decisamente all'altezza della proposta. La più potente, ma pure quella meno appetibile sul nostro mercato “fiscalmente” aggressivo, è la V6 di 3,3 litri biturbo a benzina. Unità in grado di elaborare 370 cavalli di potenza massima. Segue a ruota un quattro cilindri sempre turbo benzina, la cui cubatura si limita a “soli” due litri: in questo caso la cavalleria segna quota 255. Fino ad arrivare alla più spendibile 2.2 turbodiesel da 200 cavalli. In modo decrescente anche la disponibilità di cerchi: da 19” per il V6, 18” per la 2.0 turbo benzina e 17” per la turbodiesel. Per la prima volta in una Kia è possibile variare la taratura degli ammortizzatori con un sistema di controllo elettronico delle sospensioni, il Dynamic Stability Damping Control. Da sottolineare il fatto che la nuova Kia Stinger sia stata sviluppata su di una piattaforma specifica per questo modello e che annoveri tra la dotazione di sicurezza, tutta quella serie di elementi tipici di una vettura premium, come ad esempio l'head up display. La presenza del sistema di ricarica wireless per lo smartphone pare a questo punto un atto dovuto.

Chi muove piccoli passi è invece la Kia Niro. Perché dopo la versione semplicemente ibrida è in arrivo quella ibrida plug-in. La tecnologia segue di pari passo quella mostrata sulla cugina Hyundai Ioniq, essendo entrambe le vetture realizzate sullo stesso pianale. Modifiche al pacco batterie ai polimeri di litio e al motore elettrico, per il resto la formazione è nota, con l'endotermico di 1.6 litri da 105 cavalli a comandare la squadra. La risultante con l'unità a zero emissioni da sempre 141 cavalli e 265 Nm di coppia motrice, anche se l'elettrico della plug-in sviluppa 60,5 cv. La differenza la fa l'accumulatore che tocca 8,9 kWh, invece di 1,56 kWh. Con questa configurazione, stando a quanto dichiarato, l'autonomia in modalità totalmente elettrica si dovrebbe aggirare attorno ai 55 km. Pochi gli elementi che la distinguono dalla Niro non plug-in, al di là della presenza dello sportello per la presa di ricarica in zona passaruota anteriore sinistro. Si differenzia per la cornice della griglia anteriore in cromo satinato, i cerchi in lega da 16” con design aerodinamico e i fari full led, oltre alle ovvie targhette identificative. Arriverà sul mercato nel terzo trimestre dell'anno.

Meno complessa, ma altrettanto plug-in, la Kia Optima Hybrid, che allo scorso salone di Ginevra ha esordito anche in versione station wagon. La suddivisione dei compiti, elettrico e motore a combustione interna, porta al medesimo risultato della berlina: 205 cavalli di potenza massima e 375 Nm di coppia motrice. Il vantaggio di essere ecologista, ne limita le possibilità in termini di disponibilità di spazio: la capacità del bagagliaio passa da 552 litri a 440, causa pacco batterie. Pacco batterie leggermente differente rispetto a quello della berlina, ora da 9,8 kWh. Con un consumo dichiarato di 1,4 l/100 km, la Optima Sporstwagon Hybrid dovrebbe poter vantare un'autonomia di circa 1000 km.

