I colossi It alla ricerca di esperti di intelligenza artificiale

MICROSOFT

Posizioni aperte: 500

Tipo di contratto: tempo indeterminato (full-time), tempo determinato, internship

Ruolo: ricercatore per sistemi di visual intelligence (sistemi di machine learning e di riconoscimento dell'immagine), applied scientist, data scientist, software engineer, senior software engineer, business manager, data&applied scientist, senior program manager, technical security (esperto di sicurezza informatica applicata a prodotti e software della divisione di intelligenza arificiale del gruppo), senior Ai product manager (richieste competenze di alto livello in management e tecnologie del machine learning)

Sede: Stati Uniti, internazionale

Come candidarsi: careers.microsoft.com



AMAZON

Posizioni aperte: 184

Tipo di contratto: tempo indeterminato, contratti a tempo, internship

Ruolo: applied scientist e tecnici per Alexa (il software di assistenza vocale che supporta i dispositivi Amazon), senior product manager per Amazon Web Service (la divisione di Amazon specializzata in servizi cloud), research engineer per tecnologie di intelligenza artificiale, senior marketing manager, research scientist (scienziato-ricercatore), software development engineer, business intelligence engineer, solution architect, software developer manager, machine learning specialist, research engineer

Sede: Stati Uniti (New York, Seattle, Sunnyvale), Cina

Come candidarsi: www.amazon.jobs



OCULUS

Posizioni aperte: 181

Tipo di contratto: tempo indeterminato, contratto a tempo determinato, internship

Ruolo: infrastructure automation engineer, data scientist (analytics), virtual reality application engineer (responsabile dello sviluppo di applicazioni di realtà virtuale ed esperienze 3D), research scientist, ingegnere elettrico, product designer, product design specialist, product manager, automation engineering manager (manager con responsabilità sull'ingegneria di automazione), industrial design architect, software engineer, business development planning and operations lead (sviluppo del business)

Sede: Menlo Park, Redmond (Stati Uniti)

Come candidarsi: www3.oculus.com/en-us/careers/





ALPHABET

Posizioni aperte: 140

Tipo di contratto: tempo indeterminato, tempo determinato, internship

Ruolo: informatici e ricercatori con competenze professionali in machine learning, cloud, image processing (riconoscimento delle immagini), machine learning e intelligence (sistemi di apprendimento delle macchine e AI), software engineer Google Brain (sistema di intelligenza artificiale), software engineer per il sistema operativo Android, information security engineer, ingegnere per la realizzazione di sensori e prodotti della divisione Google hardware

Sede: Stati Uniti (Mountain View, New York, Seattle), internazionale (Svizzera, Svezia, Israele)

Come candidarsi: careers.google.com



NVIDIA

Posizioni aperte: 84

Tipo di contratto: tempo indeterminato (full-time), tempo determinato

Ruolo: senior solution architect per applicazioni di Artificial Intelligence e accelerated computing, senior manager sistemi deep learning, software engineer per sistemi deep learning, deep learning engineer (responsabile sviluppo di algoritmi), multimedia software security architect, senior machine learning engineer (ingegnere specializzato in soluzioni di machine learning, l'apprendimento automatico delle macchine), research scientists, deep learning tools engineer (attività di sviluppo di tool per il deep learning)

Sede: Stati Uniti, internazionale

Come candidarsi: nvidia.wd5.myworkdayjobs.com



FACEBOOK

Posizioni aperte: 10

Tipo di contratto: tempo indeterminato, tempo determinato, internship (periodo di 12 mesi)

Ruolo: ricercatori per la divisione di intelligenza artificiale (analisi e indagini per le tecnologie di intelligenza artificiale, sistemi di apprendimento delle macchine ed elaborazione di modelli guidati dai dati), software engineer, data scientist, software engineer specializzato in machine learning (sviluppo di classificatori e strumenti per sistemi di apprendimento automatico dei dispositivi. Richiesta laurea magistrale o titolo di dottorato e cinque anni di esperienza professionale)

Sede: Stati Uniti (Seattle, Menlo Park)

Come candidarsi: www.facebook.jobs



BOOZ ALLEN HAMILTON

Posizioni aperte: 5

Tipo di contratto: tempo indeterminato, tempo determinato, internship

Ruolo: research engineer, data scientist (analista dei dati: il ruolo prevede l'applicazione di tecniche e concetti del machine learning, a partire da design e implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale), data scientist senior, algorithm-data fusion developer (sviluppatore con responsabilità sulla creazione di algoritmi avanzati per classificazione e aggregazione di dati; collaborazione con gli specialisti del cloud per assicurare una corretta implementazione dei dati. Richiesti almeno cinque anni di esperienza)

Sede: Stati Uniti

Come candidarsi: www.jobs.net



INTEL

Posizioni aperte: 4

Tipo di contratto: tempo indeterminato, tempo determinato, internship,

Ruolo: artificial intelligence technical sales specialist (responsabile delle vendite: diffusione e promozione della applicazioni di intelligenza artificiale tra i clienti del gruppo), artificial intelligence machine learning architecture lead (gestione della “architettura” dei sistemi di machine learning, dallo sviluppo di hardware e algoritmi al potenziamento delle performance dei sistemi di deep learning), artificial intelligence strategy planner (responsabile della strategia di Intel per il suo portafoglio di prodotti nell'intelligenza artificiale)

Sede: Stati Uniti

Come candidarsi: jobs.intel.com



OASI DI ANCONA

Posizioni aperte: 45

Contratti: vari in base al ruolo

Figure cercate:addetti di reparto, di sala, casse e bazar

Sede: Ancona

Come candidarsi: http://www.gabriellispa.it/



EDY NET

Posizioni aperte: 50

Contratti: tempo indeterminato, collaborazione con partita Iva, tempo determinato

Figure cercate:programmatori, sviluppatori, analisti tester, Sap business objects, project manager, risorse Cognos, test engineer, documentatori, sistemisti applicativi

Sedi: Firenze, Mestre (Venezia), Napoli, Roma, Padova, Vicenza, Torino, Bologna, Genova, Marghera (Venezia)

Come candidarsi:http://www.edynetig.it/lavora.asp



PROWELL

Posizioni aperte: 40

Contratti: tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato

Figure cercate: ingegneri meccanici ed elettronici, carrellisti, addetti al magazzino, addetti alla produzione, elettricisti, fabbri, capi turno, direttori di stabilimento, direttore di magazzino, direttore vendite e segretaria operativa

Sede:Drizzona (Cremona)

Come candidarsi: bewerbung@progroup.ag



OPENJOBMETIS

Posizioni aperte: 520

Contratti:lavoro stagionale e somministrazione

Figure cercate: raccoglitori frutta e verdura, addetti alla scelta della frutta, magazzinieri, addetti al diradamento piante, addetti al controllo qualità, addetti al trapianto di piante, addetti alla potatura e pulitura di piante da frutto

Sedi:Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto

Come candidarsi: www.openjobmetis.it



GRANDVISION

Posizioni aperte: 30

Contratti:tirocinio, tempo indeterminato, altri commisurati all’esperienza

Figure cercate:store manager, ottici abilitati, coordinatori ottici, stage addetti vendita

Sedi:varie località nel Centro-Nord Italia

Come candidarsi:https://www.grandvision.it/chi-siamo/lavora-con-noi



ANAC

Posizioni aperte: 20

Candidature: entro il 20 maggio

Contratti:tirocini con rimborso spese (400 euro)

Figure cercate:neolaureati per esperienza formativa in materia di integrità e trasparenza nella Pubblica amministrazione, contrasto della corruzione e gestione contratti pubblici

Sede:Roma

Come candidarsi: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso/_concorso?id=8c105b110a7780422b547bdbf8081c1f



REGIONE LIGURIA

Posizioni aperte: 100

Candidature: entro l’8 giugno

Contratti: tempo indeterminato

Figure cercate:collaboratori sanitari professionali - infermieri categoria D

Sedi: Asl liguri

Come candidarsi:www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/2014-10-08-11-46-19/concorsi-aperti/publiccompetition/191-concorso-24-infermieri.html?view=publiccompetition&id=191:concorso-24-infermieri

PALIANO

Posizioni aperte: 2

Contratti:tempo indeterminato

Figure cercate:istruttore direttivo amministrativo contabile, istruttore direttivo socio-culturale

Sede: Paliano (Frosinone)

Come candidarsi:http://www.halleyweb.com/c060046/zf/index.php/bandi-di-concorso



MACRON

Posizioni aperte: 3

Contratti: vari in base all’esperienza

Figure cercate:addetti sales assistante e area manager Germania, impiegati amministrazione retail

Sedi:Crespellano (Bologna), Germania del Nord

Come candidarsi:www.macron.com/eu/it/work-with-us



CULLIGAN

Posizioni aperte: 5+

Contratti:tempo determinato, indeterminato, collaborazione

Figure cercate: electrical designer engineer for commercial and industrial facilities, sales manager BW, venditori commerciali, promoter

Sedi: Centro-Nord Italia

Come candidarsi:www.culligan.it/lavora-con-noi-offerte-di-lavoro-culligan-italiana-s-p-a/

© Riproduzione riservata