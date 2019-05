Elettricità: italiani poco attratti dalle offerte. Ecco come scelgono da Nord a Sud

A giudicare dai numeri che fornisce SosTariffe.it, il sito di comparazione su telecomunicazioni, utilities, prodotti finanziari e assicurativi, il passaggio al mercato libero consente di risparmiare fino al 15,5% in bolletta. In soldoni, se si considera una famiglia di 5 persone, con consumi pari a 6.300 kilowattora l’anno, ciò equivale a una riduzione della spesa annua di 191 euro. Eppure gli italiani sembrano aver perso interesse verso le offerte per l’energia elettrica e l’ulteriore rinvio di un anno del superamento del mercato tutelato, previsto dal disegno di legge sulla concorrenza - che ha incassato la fiducia al Senato nelle scorse settimane e ha spostato la deadline a metà del 2019- di certo non incentiverà il passaggio.

LE REGIONI CHE CONSUMANO MEGLIO

Quota di consumi durante il giorno e nelle ore notturne. (Fonte: Sos Tariffe)

Più ricerche a inizio anno

Nel suo ultimo osservatorio, SosTariffe.it ha quindi provato a stimare la propensione dei consumatori italiani a confrontare le offerte per individuare quella più vantaggiosa e il risultato è che le ricerce generali per le tariffe luce sono diminuite del 7,24% in tutta Italia tra il 2015 e il 2016, il biennio preso in considerazione dal portale che ha analizzato tutti i preventivi effettuati. La maggior parte dei confronti si è concentrata nei primi mesi dell’anno (oltre il 56% delle richieste tra gennaio e maggio 2016) in coincidenza con un periodo in cui, sia nel 2015 che nel 2016, l’Autorità per l’energia ha deciso di ridurre il prezzo di riferimento dell’elettricità.

Costi in calo e la propensione a cambiare tariffa cresce

I consumatori, dunque, è il ragionamento sviluppato dall’osservatorio, approfittando dei conti in discesa sono stati così invogliati a valutare diverse proposte per risparmiare di più. Nel 2015, poi, il mese che ha registrato il boom di confronti è stato ottobre. Perché? Per SosTariffe.it, è probabile che il maggior interesse sia stato determinato da un aumento delle tariffe fissato dall’Authority che ha quindi spinto gli italiani a mettersi alla ricerca di un’offerta più economica sul mercato libero.

DOVE PIACE LA TARIFFA BIORARIA

Percentuali di richieste per regione. Variazione % totale Italia 2016/2015: -6%. (Fonte: Sos Tariffe)

Chi punta sulle tariffe biorarie

L’0sservatorio ha poi rilevato anche un calo dell’interesse per le tariffe biorarie che consentono di pagare meno in certe ore della giornata e durante tutto il giorno nel weekend e in occasione delle festività nazionali: tra il 2015 e il 2016, si è registrata una contrazione del 6% nei confronti di questo tipo di tariffe. Con delle differenze significative a livello regionale. Quali? Al Nord c’è più interesse: si va dal Piemonte (+5,8%) alla Lombardia (+3,24%), passando per Lazio, Veneto e Toscana. E anche in Puglia e Friuli Venezia Giulia non mancano le ricerche su questo fronte. Mentre gli utenti di Basilicata, Campania, Sicilia, Liguria e Trentino Alto Adige si mostrano poco interessati.

Al Sud consumi elettrici concentrati nelle ore più convenienti

Ma quanto riescono gli italiani a spostare i consumi verso le fasce orarie più vantaggiose? Anche su questo punto SosTariffe.it fornisce una risposta: i più diligenti sono i consumatori del Molise che sono quelli in grado di risparmiare di più con le offerte biorarie della luce avendo spostato in media il 72% dei consumi elettrici verso la sera, il weekend o i festivi. E altrettanto solleciti sono gli utenti di Puglia e Calabria che concentrano, rispettivamente, il 66% e il 65% dei consumi elettrici nelle fasce orarie più convenienti. Mentre il fanalino di coda è rappresentato da Umbria (39%), Campania (47.48%) e Marche (52,21%).

