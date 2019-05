Festina regala gioielli e pacchetti benessere

Festina Italia si avvia a riconfermare nel 2017 i risultati dello scorso esercizio, chiuso con un fatturato di 18 milioni di euro. Nel portafoglio della filiale italiana del gruppo ci sono 5 brand di orologi (Festina, Lotus, Calypso, Candino e Jaguar) e 2 di gioielleria (Lotus Style e Lotus Silver) differenti per componenti stilistiche e funzionali, ma accomunati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. «Quello che si sta per chiudere è un anno importante, in particolar modo per il lavoro svolto nel marketing e nella comunicazione - dichiara al Sole 24 Ore Paolo Galimberti, direttore generale di Festina Italia -. Ogni marchio del gruppo ha una personalità e un posizionamento preciso in grado di soddisfare diverse categorie di consumatori. Nel 2017 ci siamo concentrati sul mondo femminile, sviluppando per Festina e Lotus una serie di iniziative impattanti, rivolte sia ai dealer sia alle consumatrici». Per Festina è stato studiato un concept promozionale in linea con i valori del marchio, che da sempre considera il tempo il bene più prezioso: fino al 31 dicembre, acquistando un orologio femminile del valore minimo di 99 euro, il cliente riceve in premio un pacchetto benessere da tre esperienze di wellness, beauty e fitness.

Punta invece sulla testimonial televisiva Megan Fox il marchio Lotus, che con la promozione “Brilla il doppio” regala un gioiello a chi acquista un orologio femminile. Grazie a queste attività promozionali, il segmento donna di Festina Italia sta crescendo del 45%. «Siamo molto soddisfatti - aggiunge Paolo Galimberti -. E ci aspettiamo buone performance anche da quest’ultima parte del 2017: la fine dell’anno è, per i nostri marchi, un periodo tradizionalmente caldo».

Festina dedica al target femminile cinque linee di orologi: Boyfriend, Ceramic, Dream, Extra e Mademoiselle. Quest’ultima collezione, nella versione con cristalli Swarovski, ha incontrato perfettamente il gusto del pubblico ed è oggi uno dei bestseller del marchio sul mercato italiano. Pensati dal team creativo di Festina per le donne che cercano stile e funzionalità, gli orologi della linea Mademoiselle Swarovski sono caratterizzati da movimenti al quarzo, casse in acciaio impermeabili fino a 5 atmosfere e quadranti rivestiti in pavé di cristalli colorati. Per rispondere alle differenti esigenze delle clienti, è possibile scegliere fra bracciali in acciaio con maglia milanese e cinturini di pelle.

Il marchio Lotus dedica al mondo femminile le collezioni Revival, Bliss, Trendy, Ceramic, Urban Classic e Junior, pensata specificamente per le consumatrici più giovani. Come per Festina, la collaborazione con Swarovski ha portato risultati egregi: gli orologi della linea Bliss con quadrante rivestito in cristalli sono stati tra i più venduti nel 2017. Se Megan Fox è la protagonista della campagna pubblicitaria di Lotus, Festina prosegue a collaborare con l’attore di origini scozzesi Gerard Butler, dal 2016 brand ambassador del marchio. Il focus del marchio spagnolo si è spostato dal mondo dello sport a quello del lifestyle internazionale, con l’obiettivo di sviluppare la visibilità e la riconoscibilità del brand.

Oltre ai propri marchi, il gruppo Festina produce e commercializza movimenti e componenti di precisione per noti brand di orologeria. La sede centrale è a Barcellona, mentre i principali centri produttivi sono in Svizzera e Spagna. Oltre a quella italiana, il gruppo conta su 6 filiali ed è presente in oltre 90 Paesi di 5 continenti. Cinque i milioni di orologi venduti ogni anno.

