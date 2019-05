Per Eberhard & Co. 130 anni di eccellenza

Il Chrono 4 -130 nel modello di serie è declinato in tre versioni di quadrante. Adotta una nuova cassa in acciaio di 42mm. Prezzo: 4.650 euro

Nell’anno che segna il traguardo del 130esimo anniversario Eberhard & Co. ha preso la decisione di lasciare Baselworld. Un’uscita di scena che ha fatto notizia ma che si giustifica alla luce di uno scenario orologiero profondamente cambiato negli ultimi anni. «La fiera di Basilea ha occupato un ruolo centrale per l’intero comparto e per la filiera - commenta Mario Peserico direttore generale di Eberhard & Co. - Un ruolo però che oggi non intercetta più, come una volta, i reali bisogni e le esigenze del settore che si deve confrontare con logiche di mercato completamente diverse». Da qui la scelta della maison di intraprendere un nuovo percorso. «La presentazione delle novità 2018 avverrà a partire da marzo attraverso attività ed eventi a livello nazionale ed internazionale che permetteranno di avere un contatto ancora più diretto soprattutto con i clienti - dice -. Abbiamo in cantiere alcuni nuovi progetti e al tempo stesso ci ripromettiamo di consolidare ulteriormente lo storico legame con il mondo delle auto d’epoca. Un connubio che dura da oltre 25 anni e che ha prodotto ottimi risultati in termini di visibilità per il marchio», aggiunge Peserico.

Intanto le celebrazioni per il 130esimo anniversario hanno fornito il pretesto per dare vita ad alcune partnership che hanno permesso alla maison di presidiare diversi settori, allargando così il suo raggio d’azione. Dalla collaborazione con Blizzard, oggi parte del Gruppo Tecnica, è nata la Quattro Special Edition, un’edizione speciale di sci realizzati utilizzando tecnologie all'avanguardia. Un’etichetta celebrativa dei 130 anni caratterizza invece un numero selezionato di bottiglie del celebre Gavi di Villa Sparina, che la rivista Wine Spectator ha fatto rientrare tra i 100 migliori vini al mondo: il modo migliore per brindare al successo riscontrato dalle novità che hanno debuttato sul mercato. La serie limitata del Chrono 4-130 ha fatto registrare il tutto esaurito nel giro di poco tempo mentre il nuovo Scafograf GMT, sulla scia del premio conseguito lo scorso anno al Grand Prix d’Horlogerie de Genève, ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico.

© Riproduzione riservata