Firenze, ora anche in hotel si paga in Bitcoin

Un weekend di lusso in Toscana? Ora si paga in bitcoin. L’Hotel Plaza Lucchesi, un quattro stelle nel centro di Firenze, ha annunciato che accetterà pagamenti in moneta virtuale attraverso Bitpay, una piattaforma che converte al critpovaluta in euro e consente di trasferire fondi dal cliente all’hotel con pochi passaggi sullo smartphone. A convincere la struttura sono state le richieste di clienti dagli Stati Uniti, abituati a impiegare la valuta digitale anche nelle spese quotidiane e sorpresi dall’assenza di un sistema analogo in Italia. «Credo che sia un particolare non di poco conto che le criptovalute, non solo il Bitcoin, siano ormai una forma di pagamento consolidata» ha detto alle agenzie Giancarlo Carniani, direttore dell’Hotel Plaza Lucchesi e presidente della sezione Albergatori di Confindustria Firenze. A gennaio, l’associazione confindustriale organizzerà un convegno mirato «agli sviluppi futuri delle nuove valute e la loro applicazioni pratica».

I precedenti, da Milano alla Romagna

L’esperimento dell’hotel toscano non è il primo su scala italiana, neppure nella stessa Firenze. Lo scorso luglio era stato Hemeras Boutique House, un «network hotel diffuso» , a inaugurare proprio nel capoluogo toscano e a Milano il pagamento in bitcoin. Sulla Riviera romagnola, una fra le mete più trafficate del periodo estivo, sono giù una ventina le attività che hanno deciso di aprirsi alla criptovaluta. Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, vede in maniera positiva una sperimentazione che si basa su alcuni obiettivi comuni: ridurre i tempi delle transazioni, facilitare i pagamenti e, soprattutto, accontentare una platea di turisti internazionali che si fa sempre più familiare con la tecnologia. Anche se non vanno trascurati alcuni rischi, dalla sicurezza ai timori di bolla su una criptovaluta cresciuta del 1.500% solo nell’ultimo anno. «Un numero limitato di alberghi sta sperimentando il sistema - dice Nucara -

Lo fanno con cautela, consapevoli che potrebbe trattarsi di una bolla e che abbiamo il dovere di tutelare sia le imprese sia i clienti».

