Incendio a Calci, aziende in standby. Salvi i ripetitori del monte Serra

Allo stabilimento che imbottiglia l’acqua Uliveto, alle pendici dei monti Pisani, sono col fiato sospeso. «Siamo in standby», si limitano a dire senza riuscire a nascondere la preoccupazione. L’incendio che nella notte tra lunedì e martedì 25 settembre sera è scoppiato nel fondovalle del monte Serra - e che ha costretto 700 persone che abitano nei comuni di Calci e di Vicopisano ad abbandonare le proprie case – è a un tiro di schioppo dallo stabilimento dove si imbottiglia l’acqua minerale effervescente naturale famosa per stimolare la digestione, che l’anno scorso ha festeggiato i 150 anni e la leadership nei supermercati.

Uliveto, insieme con l’acqua Rocchetta, fa capo al gruppo romano Cogedi, reduce da un anno record con un +12,3% a volume nel 2017 nella grande distribuzione.

Disagi alle aziende di servizi

Le fiamme sono partite dal territorio di Calci, famoso soprattutto per la Certosa, bellissimo monastero di stile barocco oggi sede del Museo di storia naturale dell’Università di Pisa, e si sono poi spostate verso Vicopisano, in una zona che non ha grandi insediamenti industriali. Il tessuto economico qui è formato piuttosto da aziende di servizi, ristoranti e bar, terziario innovativo come la startup robotica per microchirurgia Mmi. «Stamani non siamo potuti arrivare nella nostra sede di Calci – spiega Gianluca Landi della Mmi – perché il traffico era completamente bloccato: stavano evacuando parte del paese e le aziende erano irraggiungibili. Per fortuna noi abbiamo un’altra sede a Ospedaletto, vicino a Pisa, e siamo venuti tutti a lavorare qui».

Nessun danno ai ripetitori Tv

Ma l’incendio sul Monte Serra ha fatto pensare subito ai ripetitori delle Tv che coprono la cima e irradiano il segnale in gran parte della Toscana, parte della Liguria e alcuni comuni dell’Umbria. Quella del Monte Serra, a 917 metri d’altitudine, è una delle più importanti postazioni radiotelevisive italiane, che per fortuna le fiamme non sono arrivate a lambire: nessun rischio per il segnale tivvù e per le preziose apparecchiature che svettano sulla montagna.

