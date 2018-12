Sull’energia rinnovabile l’Europa gioca al rilancio

Negli ultimi 15 anni i paesaggi europei sono cambiati come non mai. In Belgio come sulla costa greca sono spuntate enormi pale eoliche. Nei campi del Midi francese come sui tetti di Friburgo in Germania si sono moltiplicati gli impianti solari. In quest’ultimo decennio in particolare non vi è Paese che non abbia fatto straordinari progressi per diversificare le fonti di energia. Lo sguardo di alcuni economisti è rivolto ormai alle opportunità offerte dal Nord Africa.

L’Europa si è data degli obiettivi e li sta raggiungendo. Una direttiva europea ha stabilito che entro il 2020 la quota delle rinnovabili nel consumo finale di energia dovrebbe raggiungere il 20 per cento. All’obiettivo comunitario contribuiscono singoli target nazionali vincolanti. Secondo un rapporto Ue del 2016, il più recente, l’Italia ha già raggiunto e superato il suo target nazionale.

Due anni fa, la Commissione europea ha presentato nuovi obiettivi. Ha proposto ai Paesi membri di portare al 27% il target comunitario da raggiungere entro il 2030. Sorprendentemente, il Consiglio ha deciso nel giugno scorso di aumentare l’obiettivo al 32%, con la possibilità di un ulteriore incremento nel 2023. Il governo Conte è stato tra quelli che maggiormente hanno insistito per avere obiettivi più ambiziosi, capovolgendo per molti versi l’atteggiamento del precedente esecutivo.

D’altro canto, l’Italia è diventato per diversi aspetti un Paese modello, visti gli impressionanti progressi degli ultimi anni. Alcune statistiche lo dimostrano. Nel 2016, la capacità installata di energia da fonti rinnovabili era pari a 55.603 megawatt (MW), di cui meno della metà, ossia 22.298 MW, provenienti dal settore idroelettrico. La capacità installata nell’eolico è salita tra il 2009 e il 2016 da 4.879 MW a 9.384 MW; mentre il solare è balzato da 1.264 MW a 19.283 MW.

Le fonti rinnovabili inducono a due tipi di ragionamento, al netto della consapevolezza di tutti che l’inquinamento e il riscaldamento climatico vanno combattuti. Alcuni sostengono che sono uno straordinario volano economico, perché sono un pungolo all’innovazione e un sostegno all’occupazione e alla crescita. Altri, invece, temono un maggiore costo per le imprese e per i consumatori. Lentamente sembra che la prima tesi stia avendo la meglio.

Alcuni analisti guardano ai mercati del Sud del bacino del Mediterraneo. Simone Tagliapietra, economista del centro-studi Bruegel a Bruxelles, fa notare che la domanda di energia è in forte aumento: tra il 2000 e il 2015, del 100% in Algeria, dell’80% in Giordania e in Egitto. «L’incremento della domanda di elettricità è stato ancora più forte – ha spiegato –. Del 160% in media in questi Paesi, quando nello stesso periodo la domanda di elettricità è cresciuta del 5% in Europa».

All’inizio del secolo, le grandi imprese europee si sono impegnate in ambiziosi progetti infrastrutturali per produrre nel Nord Africa energia rinnovabile da importare in Europa. La strategia va capovolta, secondo l’economista: «Bisogna rispondere alla domanda di questi Paesi (...). L’Egitto vuole che il 20% dell’elettricità sia prodotto da fonti rinnovabili entro il 2022. L’Algeria punta a una quota del 32,5% entro il 2030. In questi due Paesi la quota attuale di solare ed eolica nel mix energetico è rispettivamente dello 0,01 e dello 0,17 per cento».

Tornando alla situazione europea, gli obiettivi comunitari da raggiungere entro il 2030 riguardano tutti i principali indicatori ambientali, a conferma di come il continente voglia essere all’avanguardia mondiale in questo campo. Entro il 2030, l’Unione europea vuole tagliare del 40% le emissioni nocive, rispetto ai dati del 1990; migliorare l’efficienza energetica di almeno il 27% (ma si potrebbe arrivare al 32,5%); e fare in modo che l’interconnessione elettrica tra i Paesi (anche per l’utilizzo delle energie rinnovabili) raggiunga il 10% della rete nel 2020 e il 15% della rete nel 2030.

Proprio la settimana scorsa, la Commissione ha presentato un piano d’azione di più lungo periodo con il quale ridurre a zero le emissioni nocive nette entro il 2050. Tra le altre cose, Bruxelles crede nella necessità di modernizzare il ciclo produttivo per fare dell’economia circolare un pilastro dell’industria. L’esecutivo comunitario immagina poi un circolo virtuoso nel quale le energie rinnovabili permettano di limitare la dipendenza da fonti importate, riducendo la spesa di 2-3mila miliardi di euro nel 2031-2050.

© Riproduzione riservata