Onu, il Made in Italy alimentare vince la battaglia sulle etichette

Cessato allarme all’Onu per parmigiano, prosciutto e olio di oliva. L’Assemblea Generale ha adottato oggi 13 dicembre una risoluzione su salute globale e nutrizione che non menziona, a differenza del primo testo presentato al Palazzo di Vetro, la necessità di adottare etichette a fronte-pacco e maggiore tassazione per dissuadere dal consumo dei cosiddetti «cibi nocivi».

Grazie anche agli sforzi della delegazione italiana, il testo adottato con 157 voti a favore, due no e un’astensione, fa appello agli Stati Membri a promuovere «diete e stili di vita sani, inclusa attività fisica, attraverso azioni e politiche per porre in atto tutti gli impegni legati alla nutrizione compresi quelli assunti dai Capi di stato e Governo nei vertici sulle malattie non trasmissibili e dall'Oms».



«L’Onu ha dovuto ammettere che le nostre eccellenze alimentari non fanno male alla salute. Sui nostri alimenti non ci sarà nessun bollino nero», ha detto il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio commentando il voto al Palazzo di Vetro.

«È stato anche un successo italiano», ha detto il ministro degli EsteriEnzo Moavero Milanesi parlando dello «stretto raccordo tra Farnesina e rappresentanza diplomatica all’Onu con i Ministeri competenti per la salute, l’agricoltura, l’industria e il commercio estero».

Per Luigi Scordamaglia di Filiera Italia, quella combattuta all'Onu è stata «una battaglia non semplice», ora «dalla difesa si passa all’attacco, con la sperimentazione del modello di etichettatura col simbolo a batteria che ambisce a diventare modello europeo».

La risoluzione su Global Health and Foreign Policy viene adottata dall’Assemblea Generale ogni anno dal 2008. Il testo approvato sottolinea la necessità di «coerenti e consistenti politiche per affrontare il problema del sovrappeso e dell'obesità nel contrasto delle malattie non trasmissibili».

Si fa appello ad accelerare la ricerca scientifica sui legami tra salute e nutrizione e a promuovere e preservare diete sane tradizionali, «alla luce dell'importanza del cibo come parte dell’eredità culturale»

Il testo adottato «rispetta il nostro patrimonio culturale e gastronomico, riassumibile nella Dieta Mediterranea riconosciuta dall’Unesco» ha osservato la Farnesina assicurando che resta alta la vigilanza per assicurare la costante promozione e tutela dell’agroalimentare italiano sui mercati esteri: un comparto fondamentale per l'economia nazionale, con oltre 132 miliardi di fatturato, 41 miliardi di esportazioni e una tendenza alla crescita.

«È stata sventata una pericolosa deriva internazionale per mettere sul banco degli imputati i principali prodotti del Made in Italy» è stato il commento del presidente di Coldiretti Ettore Prandini, «salvandone dalla gogna l’85 per cento».



