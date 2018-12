Rifiuti, rispunta la norma azzoppa-riciclo. A rischio il ricupero

Torna a galla la norma azzoppa-riciclo che era stata soppressa la settimana scorsa; se dovesse essere approvata, potrebbe saltare — per una legge dello Stato — il riciclo di quei rifiuti che tornano prodotti.

Allarmatissime le imprese, preoccupatissime le associazioni ambientaliste.

L’industria del ricupero dei materiali, quel 65% di scarti industriali che viene rigenerato e torna alla vita come nuovo prodotto, quell’obiettivo europeo di riciclo indicato dall’Europa per l’immondizia delle famiglie, ebbene tutto ciò è messo a rischio da un emendamento nato negli uffici del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e sponsorizzato da diversi parlamentari della maggioranza di governo.



In Europa i materiali che cessano di essere rifiuti sono beni che devono poter essere venduti nel mercato. L’Italia si accinge a fare il contrario.

Eliminata la settimana scorsa dal decreto Semplificazioni perché paralizzante e perché creatrice di complicazioni burocratiche insuperabili, torna a galla sotto forma di emendamento la norma che intende paralizzare tutto il sistema del riciclo e ricupero.

La norma proposta si basa su una legge del 1988 quando il riciclo era una rarità, quando il presidente del consiglio era Giovanni Goria, quando Alessandro Natta fu sostituito da Achille Occhetto alla guida del Pci, quando Michail Gorbaciov divenne segretario del Pcus dell’Urss, quando George Bush (padre) fu eletto al posto di Ronald Reagan e quando il gettone del telefono costava 200 lire.

Costi e arruolamenti

Mentre sparisce il Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti; mentre il sistema del riciclo sta entrando in crisi soffocato dalla mancanza degli impianti di riutilizzo a causa delle opposizioni dei comitati locali del no; mentre vanno a fuoco impianti di trattamento e di selezione dei rifiuti e Roma rientra in crisi, nel frattempo il testo ammazza-riciclo è tornato a galla come emendamento alla Legge di Bilancio.

Obietteranno gli esperti di legislazione: questa che paralizzerà il riciclo è una norma “ordinamentale”, non può entrare in una legge finanziaria.

È presto detto: per poter essere applicata, la legge ha bisogno di assunzioni di personale esperto, e per assumere personale esperto il ministero dell’Ambiente ha bisogno di finanziamenti, e l’emendamento così individua uno stanziamento di 200mila euro l’anno per tre anni con cui ripagare il lavoro.

I rischi per il riciclo

Facendo carta straccia delle regole europee che semplificano le regole ”end of waste”, l’emendamento pone talmente tanti vincoli alle attività di ricupero in modo tale da rallentare e forse impedire ai materiali riutilizzabili di uscire dal regime dei rifiuti e di rientrare in quello dei prodotti.

Anche l’associazione ecologista Legambiente ha protestato contro questa norma azzoppa-riciclo.



Il pasticcio in Consiglio dei ministri

Dal decreto Semplificazioni approvato la settimana scorsa erano state tolte le disposizioni più volte annunciate dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sulle autorizzazioni degli impianti di riciclo. Si tratta di “end of waste” (in inglese, fine del rifiuto), quella norma europea secondo la quale un rifiuto, se segue criteri precisi, quando viene riutilizzato in un nuovo ciclo produttivo perde lo status di rifiuto e diventa prodotto.

Oggi l’Italia ha normative specifiche per meno di un pugno di prodotti, come per esempio gli pneumatici usati. Tutto il resto che viene riciclato resta rifiuto in aeternum, e alle norme del rifiuto resta vincolato.

La norma “end of waste” concepita dal ministero era stata tolta dal decreto Semplificazioni perché in questa versione non avrebbe semplificato nulla, anzi a il testo proposto era al contrario una complicazione.

L’approccio dell’articolato era infatti quello punitivo, cartaceo e burocratico la cui applicazione non avrebbe aggiunto alcuna tutela ambientale e al contrario avrebbe creato spazi per i furbetti del rifiuto. Il testo proposto era contestato perfino dai tecnici di rifiuti dello stesso ministero dell’Ambiente.



L’emendamento torna a galla

Cancellata dal decreto Semplificazioni, la norma “end of waste” ora ritornata in pista rinvia il riciclo in attesa che arrivi in futuro un altro decreto che contenga criteri generali di applicazione diversi da quelli europei già recepiti in Italia. Inoltre, per ogni singolo materiale da riciclare bisognerà emanare un decreto dall’iter infinito (concertazione, intese con le Regioni, pareri dell’Ispra, la verifica del Consiglio di Stato, notifica della regola tecnica alla Ue, approvazione della Corte di conti, nulla-osta del dipartimento Affari giuridici legislativi di Palazzo Chigi).

Le autorizzazioni nuove o vecchie agli impianti sarebbero bloccate in attesa che vengano emanati il decreto futuro con i criteri generali e poi i singoli decreti applicativi in un futuro posteriore.

Il fondamento è un decreto «adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge», cioè dovrà essere emanato un decreto ministeriale con il quale (così dice quella legge di 30 anni fa) «possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere».

Nel frattempo le autorizzazioni per nuove attività di riciclo non previste dalle norme vecchie resterebbero ferme in attesa del decreto del Ministero dell'Ambiente sui criteri generali.

Il testo proposto ha dimenticato che esiste l’articolo 6 della nuova direttiva, la quale modifica la direttiva precedente 2008/98/ce.

Che cosa dice la direttiva? Gli Stati membri — dice la norma europea — adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfanno le seguenti condizioni

• la sostanza o l’oggetto è comunemente destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

• esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

• la sostanza o l’oggetto soddisfà i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

• l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Inoltre la direttiva prevede già i criteri dettagliati.

Dai pannolini alla crisi

Il problema era nato in febbraio con l’innovativo impianto con cui a Spresiano (Treviso) la Fater e l’azienda di servizi ambientali Contarina riescono a riciclare i pannolini igienici, uno dei problemi più “esplosivi” nella gestione dei rifiuti. L'impianto è oggetto di studio internazionale e modello invidiato nel mondo.

La società Contarina aveva chiesto alla Regione del Veneto un'autorizzazione all'impianto in cui la Regione, al termine della sua istruttoria attenta e complessa con cui rilasciava il permesso all'attività, stabilisse anche i criteri end of waste.

La Regione del Veneto ha risposto a Contarina che no, non le è permesso stabilire i criteri secondo i quali un materiale esce dalle regole dei rifiuti per entrare in quelle dei prodotti, e la Regione non può farlo perché non esiste alcun regolamento europeo né alcun decreto nazionale cui riferirsi.

Contarina è andata al Tar Veneto, il quale ha dato ragione alla società trevisana e ha dato torto alla Regione del Veneto: il Veneto (ha detto il Tar) deve decidere che cosa è rifiuto e che cosa è prodotto.

La sentenza del Tar è passata all’esame del Consiglio di Stato, il quale in febbraio ha ribaltato il parere del Tar e ha dato ragione al Veneto: la competenza per stabilire i criteri end of waste spetta solo al ministero dell'Ambiente o al legislatore comunitario, non a un’autorità competente al rilascio di un'autorizzazione come nel caso di una Regione.

La sentenza ha messo nel panico tutto il mondo del riciclo, che ora si sta fermando.

Difatti le Regioni, pur non condividendo la pronuncia del Consiglio di Stato, non rilasciano o rinnovano le autorizzazioni caso per caso per le attività di recupero e riciclo dei rifiuti.

Ecco l’emendamento azzoppa-riciclo

AS 981

Emendamento all'art. 1

Dopo il comma 431, aggiungere i seguenti:

«431-bis. “All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, e comunque nel rispetto dei criteri generali dettati con il decreto di cui al comma 5-ter, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.

5-ter. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i criteri generali, concernenti un elenco di rifiuti con indicazione dei relativi codici EER ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5-bis, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni ed ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato.

431-ter. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 184-ter, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificano, sulla base delle risultanze dell'attività di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, la conformità delle autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo. A tali fini, si considerano non conformi le autorizzazioni in contrasto con le caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti di cui alle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, e con quelle relative al recupero di materia dai rifiuti pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 giugno 2002, n. 161, nonché con le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 novembre 2005, n. 269. Qualora le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardino attività di recupero non contemplate nei sopra citati decreti, ovvero le caratteristiche delle sostanze o dei prodotti ottenuti non siano conformi a quelle previste nei sopra citati decreti, la verifica di conformità è effettuata in relazione alle linee guida emanate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di accertata difformità, le Autorità competenti richiedono al titolare dell'autorizzazione di effettuare le modifiche, le integrazioni o gli adeguamenti necessari, entro un termine non inferiore a 60 giorni. Ove la difformità sia tale da non consentire alcun adeguamento, ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui al precedente periodo, le Autorità competenti provvedono alla revoca dell'autorizzazione.

Il procedimento di riesame non costituisce motivo autonomo di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

431-quater. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui ai commi 431-ter conformi al decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.

431-quinquies. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui al comma 431-ter conformi al decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla singola tipologia di rifiuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.

431-sexies. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione del decreto di cui al comma 431-ter e dei decreti di cui ai commi 2 e 5 -ter dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare unità di personale pubblico, da collocare anche presso l'ufficio legislativo, con competenze di natura tecnico-scientifica o giuridica ed esperienze professionali adeguate alle esigenze istruttorie individuate, mediante comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico a carico dell'Amministrazione di provenienza. In caso di assenza di professionalità idonee, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare contratti libero-professionali, anche presso l'ufficio legislativo, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e delle esperienze professionali di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 200.000

2020: - 200.000

2021: -200.000.

