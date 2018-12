Un’alleanza per la rivoluzione green

Dow Chemical vanta oltre 200 fabbriche in 36 Paesi.

Un’alleanza internazionale per imprimere una svolta green al mondo del packaging. L’idea è della multinazionale statunitense Dow Chemical, gigante della chimica (ha raggiunto i 50 miliardi di dollari di fatturato) con sede a Midland, nel Michigan. «L’industria mondiale del packaging ha un potenziale di crescita che supera quello del Pil globale», dice Javier Constante, vicepresidente commerciale del settore packaging e materie plastiche speciali dell’area Emea di Dow Europe. «Ma la sfida più grande – spiega Constante - riguarda il fine vita del prodotto. Di fronte al crescente allarme sociale per i rifiuti plastici negli oceani, l’industria deve assumersi le sue responsabilità, attraverso una alleanza che includa anche i produttori italiani per raggiungere l’obiettivo dell’economia circolare. Noi stiamo già lavorando per realizzare tecnologie per il riciclo totale, meccanico e chimico». Con 53mila dipendenti e oltre 200 stabilimenti in 36 Paesi, il gruppo è già impegnato in campagne di sensibilizzazione in partnership con la Ong Ocean Conservancy.

Per Constante anche in Italia ci sono tutte le condizioni per una rivoluzione green. «Abbiamo riscontrato una forte sensibilità da parte delle associazioni di categoria e dei produttori italiani - spiega -. Proibire la produzione di plastica sarebbe un errore e siamo tutti consapevoli del fatto che occorre individuare soluzioni percorribili». Per Dow Chemical l’Italia rappresenta un mercato strategico per le tecnologie innovative. «Oggi nel packaging – dice Constante - ci sono due trend: la lunga conservazione alimentare e la praticità. L’industria italiana ha sviluppato soluzioni che soddisfano questa domanda ma impattano meno sull’ambiente, grazie ai nostri adesivi senza solventi».

