Dall’oro al sale, quali sono e dove sono in Italia le 53 miniere che piacciono ai turisti

Il futuro delle miniere passa per il turismo. Ambientale, culturale, scientifico e tecnologico. Perché, cessata la produzione, per i pozzi e le gallerie che, nel corso di decenni, hanno “regalato” tonnellate di galena, blenda, ferro, bauxite, barite, sale, zolfo e altri elementi minerali si pensa a un nuovo utilizzo. Un nuovo corso capace di produrre economia sfruttano decenni di lavoro e di alta tecnologia e ingegneria.

Un cammino non più caratterizzato da minatori che scavano in sottosuolo, ma con i turisti che vanno a guardare e studiare quello che resta del passato minerario italiano. E che mette assieme gallerie e villaggi, tecnologie industriali e architettura.

La rete

Punto di partenza il censimento e l’indagine promossa, a partire dal 2006, dall’Ispra (con la Rete nazionale dei parchi e musei minerari italiani) e che stima in 3000 i siti minerari dismessi distribuiti tra le diverse regioni d’Italia. Numeri importanti che vedono le presenze più significative in Sicilia (765 siti), Sardegna (427), Toscana (416), Piemonte (375) e Lombardia (294). Aree talvolta tutelate dalle soprintendenze ai beni culturali, in parte da bonificare e risanare, in parte pronte all’uso e in parte già in utilizzo. Un patrimonio importante che ha visto la presentazione del disegno di legge a firma della deputata Chiara Braga dal titolo “Tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio storico, archeologico, paesaggistico, ambientale” con l’obiettivo di individuare «un reale percorso di recupero dei più importanti e pregevoli siti minerari post industriali esistenti nel territorio nazionale» e «stabilire un ordine di interventi strutturali per il recupero e la trasformazione in aree fruibili dei siti recuperabili». Il tutto con l’obiettivo di «promuovere, a livello nazionale, percorsi integrati per favorire lo sviluppo di questa nuova forma di turismo».

Patrimonio culturale e tecnologico

«In Italia abbiamo un patrimonio minerario dismesso che in certe realtà locali rischia di essere disperso - dice Agata Patané responsabile del dipartimento per il servizio geologico d’Italia dell’Ispra-; si tratta di siti che raccontano oltre due secoli di fatica e di sudore, di sviluppo economico e di cultura italiana che non possiamo permetterci di perdere e che, soprattutto, necessita di essere messo in sicurezza. Non perdiamo la memoria di questi luoghi, di per se affascinanti, che raccontano la storia dello sviluppo industriale nazionale, che è storia di battaglie civili per il lavoro e la rinascita economica e sociale del Paese, perdendo in tal modo anche l’occasione per rilanciare un turismo consapevole che già nel resto d’Europa vanta esperienze significative».

I siti che funzionano

Un’occasione da non perdere ma anche una scommessa su cui puntare. Soprattutto alla luce dei risultati che in alcuni casi si cominciano a registrare. La rete nazionale dei parchi e musei minerari predisposta dall’Ispra censisce 53 siti che vanno dalla Sardegna alla Valle d’Aosta passando per la Sicilia e continuando con la Toscana e il Piemonte, la Ligura, la Calabria, l’Abruzzo, le Marche, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino. Si passa dalle miniere metallifere della Sardegna a quelle di zolfo della Sicilia, continuando con l’antica miniera di talco di Garida (tra le più antiche delle Alpi), dalla miniera di sale di Salgemma di Lungro in Calabria a quelle d’oro del Piemonte e numerose altre.

Il turismo cresce

Che il settore sia in crescita lo sostengono sia gli addetti ai lavori che operano nei singoli siti, sia i responsabili dell’Ispra. Nel 2017 in 41 siti minerari che fanno parte della rete R.e.m.i sono state registrate 200mila presenze con una media di circa 4 mila visitatori a miniera e 500 turisti al giorno.

Riqualificazioni alternative

C’è poi l’aspetto legato agli altri usi che, come chiarisce la responsabile del dipartimento geologico che riguardano gli «ecomusei, parchi minerari (4 sono nazionali con decreto del ministero ambiente), aree ricreative, centri culturali, di formazione ambientale, centri di ricerca scientifica». Non solo, «anche terme per bellezza e salute, depositi di vini e formaggi e percorsi turistici per rivisitare intere pagine di storia del nostro Paese».

LA MAPPA

Fonte: Ispra

