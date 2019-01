Bandi Ue: le scadenze di febbraio

Tra i programmi di finanziamento con bandi in scadenza a febbraio, segnaliamo Europa per i cittadini (scadenza 1° febbraio), destinato a promuovere la riflessione sulle cause e le conseguenze dei regimi totalitari in Europa nel secolo scorso e su altri momenti rilevanti della storia moderna europea. Il 5 e il 19 febbraio scadono alcuni bandi di Horizon 2020 sui temi dell’energia sicura, pulita ed efficiente e delle azioni per il clima, l’ambiente e l’efficiente utilizzo delle risorse.

Il 7 e il 18 febbraio scadono due bandi relativi al Corpo europeo di solidarietà: uno destinato ai gruppi di volontariato nei settori ad alta priorità individuati a livello Ue, l’altro destinato ad attività di solidarietà, su base volontaria e gratuita, e a tirocini retribuiti che includano una componente di apprendimento e una di formazione.

Il 7 febbraio scade il bando Media di Europa creativa per agevolare gli scambi internazionali «business to business» nel settore audiovisivo, aumentare le coproduzioni continentali e, in generale, migliorare la competitività delle produzioni europee. Il 21 e il 28 febbraio scadono invece due bandi Prima (Partenariato congiunto per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo) per finanziare soluzioni innovative nei sistemi agroalimentari e nella gestione delle risorse idriche nell’area del Mediterraneo. Ricordiamo, infine, il bando Eni, per promuovere la risoluzione sostenibile del conflitto arabo-israeliano, e il bando Erasmus Plus per progetti nel campo dell’istruzione inclusiva e nella promozione di valori comuni.

LE DATE DA RICORDARE

1° febbraio 2019

Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni “Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”

5 febbraio 2019

Horizon 2020: bando “Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy” (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020)

7 febbraio 2019

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

7 febbraio 2019

Europa Creativa (MEDIA): bando EACEA/31/2018 - Sostegno all'accesso ai mercati

18 febbraio 2019

Corpo europeo di solidarietà: bando 2018 per Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

18 febbraio 2019

Programma ENI: iniziativa UE di costruzione della pace - bando 2018-2019

19 febbraio 2019

Horizon 2020: bandi 2018-2020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime” (scadenze 2019)

21 febbraio 2019

Partenariato congiunto per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) – Bandi 2019 Sezione 2

26 febbraio 2019

Erasmus Plus: bando EACEA/21/2018 per Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell'istruzione e formazione

28 febbraio 2019

Partenariato congiunto per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) – Bandi 2019 Sezione 1

