Crociere per quasi un milione di italiani

Nel 2018 i crocieristi italiani nel mondo sono cresciuti di circa il 10%. E' quanto stimato ieri, in attesa dell'arrivo dei dati ufficiali di Clia (l'associazione internazionale delle compagnie di crociere), da Leonardo Massa, country manager Italia di Msc Crociere, a margine della presentazione di Bellissima, l'ultima nata del gruppo che fa capo all'armatore Gianluigi Aponte. A livello globale, ha detto Massa, nel 2018 «i passeggeri italiani in crociera sono stati tra 850 e 860mila, a fronte di 30 milioni di clienti che fanno crociere nel mondo. In Italia, insomma, questo mercato è in gran salute e, allargando la visione sul piano mondiale, tutti gli armatori prevedono 10-20 anni di crescita, con i cantieri che hanno ordini fino al 2026. L'area più gettonata sono i Caraibi, con 12mila passeggeri; seguono Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Australia. Mentre si sta affermando il Far East».

Per quanto riguarda Msc, Massa ha aggiunto: «Il 2018 per noi è stato un anno record per i passeggeri, con crescita a doppia cifra. E il 2019 sarà ancora più buono, visto l'aumento delle navi a disposizione».

Oltre a Bellissima, battezzata oggi a Southampton, ha ricordato il manager, «a novembre 2019 arriverà sul mercato Msc Grandiosa, attualmente in costruzione in Francia, agli Chantiers de l'Atlantique e nel 2020 Msc Virtuosa, anche questa in via di realizzazione presso quei cantieri. A quel punto avremo sul mercato 7mila nuove camere per circa 3 miliardi di investimenti».

Il piano industriale di Msc, peraltro, prevede, che nella flotta, entro il 2027, arrivino in tutto 13 navi da crociera di ultima generazione.

Bellissima è la seconda nave della classe Meraviglia a entrare in servizio ed è la 16° unità della flotta di Msc. Realizzata con un investimento di 900 milioni di euro, ha 171.598 tonnellate di stazza ed è in grado di trasportare 5.686 passeggeri, in 2.217 cabine. Dotata di 12 aree ristorante, più di 20 bar e lounge, la nave utilizza tecnologie innovative ed ecosostenibili per ridurre l'impatto ambientale. È equipaggiata, infatti, con sistemi di depurazione dei gas di scarico e di trattamento delle acque reflue; riscaldamento intelligente; tecnologie di condizionamento e ventilazione dell'aria per il recupero del calore dalla sala macchine; illuminazione led e device intelligenti per ridurre significativamente l'energia.

Msc Bellissima partirà il 4 marzo da Southampton per il suo viaggio inaugurale verso Genova, che sarà il suo home-port per la prima stagione nel Mediterraneo occidentale. Al termine dell'inverno, la nave si sposterà negli Emirati Arabi.

