Disastro aereo in Etiopia, si allunga la lista di chi ferma i voli di Boeing 737 Max

Anche Australia, Singapore e Malaysia hanno deciso di sospendere tutti i voli degli aerei Boeing 737-8 Max, dopo le ipotesi che sia un difetto del software di questo modello la causa dell’incidente al vettore della Ethiopian Airlines, che il 10 marzo è costato la vita a 157 persone, di cui otto italiane, poco dopo il decollo da Addis Abeba. A far propendere per questa ipotesi, le forti analogie con un altro incidente avvenuto in Indonesia il 29 ottobre 2018. Australia, Singapore e Malaysia si aggiungono - nella loro decisione di fermare i voli del 737-8 Max - ad Etiopia, Cina, Indonesia, Isole Cayman e Mongolia, seguiti in Sud Corea dalla compagnia aerea low cost Eastar Jet che ha deciso di fermare i suoi due vettori.

La società ha preso la decisione su base volontaria, pur non avendo riscontrato alcun problema, ma allo scopo di andare incontro a timori della clientela. E anche la compagnia Aerolineas Argentinas, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, ha disposto un “riposo obbligato” per i suoi cinque Boeing 737-8 Max dopo che l’Associazione dei piloti di linee aeree (Apla) aveva reso noto che gli equipaggi si sarebbero rifiutati di salire a bordo di quei velivoli.

L’agenzia europea per la sicurezza aerea ha attivato un monitoraggio, ma per il momento non ferma i voli. Intanto il costruttore Boeing - che lunedì 11 ha perso in borsa a Wall Street il 5,3%, dopo aver toccato il -13% - ha affermato che procederà ad un aggiornamento del software dellintera flotta dei 737-8 Max: l’annuncio del gruppo è stato dato dopo che la Federal Aviation Administration statunitense si era detta intenzionata a chiedere entro aprile alcuni cambiamenti riguardanti l’aereo.

In Italia l’Enac ha precisato che i Boeing 737 Max nella flotta italiana sono tre, in uso alla compagnia Air Italy e che il vettore italiano opera in piena osservanza delle prescrizioni operative emesse dal costruttore Boeing e approvate dall'ente americano Federal Aviation Administration. Ma l’Unione Nazionale Consumatori chiede la sospensione immediata, a titolo precauzionale, dei i voli dei Boeing 737 Max, in attesa degli opportuni accertamenti. E anchel’Associazione nazionale piloti (Anp) ha chiesto di mettere a terra le macchine e fare i controlli necessari, per intervenire e sospendere i voli.

