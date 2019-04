Flos: «Si cresce con una presenza in tutti i segmenti produttivi»

La bellezza richiede i suoi tempi. Tanto più se la bellezza non è un dono naturale ma il frutto di ricerca, tecnologia e artigianalità. Come la lampada Noctambule disegnata da Kostantin Grcic per Flos: presentata al Salone del Mobile due anni fa, arriva sul mercato solo ora, giusto in tempo per essere esposta nei gironi del Salone all’interno del rinnovato showroom dell’azienda a Milano.

In fiera invece, Flos presenta diverse novità in tutti gli ambiti in cui è specializzata, dal decorativo all’architetturale, fino all’outdoor. «Essere una piattaforma completa, presente in tutti i comparti è un grande vantaggio competitivo per noi – spiega il ceo Piero Gandini – perché anche nel mondo della luce si riscontra lo stesso fenomeno che caratterizza altri ambiti dell’arredamento, ovvero il venir meno di confini rigidi tra un settore e l’altro, oppure tra un ambiente e l’altro». Tra le novità 2019, ad esempio, Flos presenterà il sistema Belt dei fratelli Bouroullec, progettato per l’architetturale, ma adatto anche al catalogo decorativo. Questo, grazie alle trasformazioni tecnologiche che hanno permesso di miniaturizzare sempre di più le sorgenti e una migliore integrazione con l’architettura.

Ma il prodotto non basta per crescere e i numeri di Flos (225,9 milioni di euro di fatturato nel 2018, in crescita del 5% rispetto all’anno prima e un Ebitda al 26%, incrementato di 8 decimali) sono il frutto anche di «tanta strategia industriale e commerciale», precisa Gandini. Come la scelta di affrontare il mercato Usa non aprendo una filiale, ma acquisendo la maggioranza di un’azienda locale. Scelta che, ripaga con un balzo del 36% del mercato americano del progetto. Il futuro è ancora nel segno delle sinergie e delle integrazioni, anche come parte del piano di sviluppo di Design Holding, il gruppo di cui Flos fa parte insieme con B&B Italia e Louis Poulsen.

© Riproduzione riservata