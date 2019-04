Salone del Mobile verso i 400mila visitatori. Boom dalla Cina

Molta Asia – con in testa tanti, tantissimi cinesi – il ritorno della Russia, a dimostrazione dell’interesse di quel mercato verso i prodotti dell’arredamento italiano. La conferma di mercati vicini e importantissimi, Germania e Francia, e la sorpresa del Brasile, un rientro in fiera che mancava da tempo nella top ten e che fa ben sperare gli imprenditori, oltre a quello degli Stati Uniti, assieme alla Cina il vero motore della crescite nelle esportazioni.

La mappa geografica che ha preso forma in questi giorni al Salone del Mobile di Milano si compone di oltre 160 Paesi e annuncia un nuovo successo: i numeri ufficiali sulle presenze saranno diffusi soltanto questa sera, alla chiusura della fiera, e gli organizzatori non si sbilanciano. Ma le aspettative sono alte e ufficiosamente si parla di un aumento attorno al 20% rispetto a due anni fa (il confronto va fatto con l’ultima edizione del Salone che conteneva la biennale Euroluce, che nel 2017 aveva registrato 343mila visitatori), verso quota 400mila visitatori, di cui tre quarti dall’estero.

Il presidente del Salone, Claudio Luti, non parla di numeri, ma si sofferma sulla qualità degli operatori arrivati sulla concretezza di una manifestazione che «chiamare fiera è riduttivo - osserva –. Qui si fa business, si presentano i nuovi prodotti e nuove idee e si vende, si firmano ordini e campionature». Ma si fa anche cultura: «La cultura dell’innovazione e della ricerca che fa parte del Dna delle nostre imprese e che qui al Salone ha la sua massima espressione», dice Luti. Per il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, il successo del Salone è testimoniato anche dalle tante presenze istituzionali di questi giorni e dalla scelta di Confindustria di tenere qui il proprio Consiglio generale: «Un riconoscimento al valore della nostra filiera industriale – fa notare – ma anche una dimostrazione di come l’industria italiana possa fare sistema».

Il Salone del Mobile è del resto maestro nel «fare rete»: tra le imprese della filiera, ma anche con la città di Milano, in un’osmosi con il Fuorisalone che negli ultimi anni ha reso la Design Week milanese, con 1.200 eventi in palinsesto, un appuntamento di riferimento per tutta la comunità internazionale del design. Le rilevazioni di Global Blue sull’andamento del «Tax Free Shopping» a Milano (che dà il polso sulle presenze extra-Ue in città) registrano tra lunedì e venerdì un incremento dell’1% rispetto ai primi cinque giorni della Design Week 2018, e confermano la presenza soprattutto di cinesi (che rappresentano il 40% dello shopping) e russi (il 9%), con un aumento medio dello scontrino dell’8% (a 1.245 euro).

Cina sempre più importante per le aziende italiane del design, dunque, e lo conferma anche il presidente di Assarredo, Claudio Feltrin: «È il nostro settimo mercato di esportazione, con un valore di circa mezzo miliardo di euro, ma nel giro di cinque anni potrebbe salire sul podio – spiega – perché i consumatori cinesi benestanti stanno dimostrando grande sensibilità e interesse per i nostri prodotti». Come del resto era evidente girando tra gli stand delle 2.350 aziende espositrici (di cui un terzo straniere). «I nostri dealer più importanti sono venuti tutti, con una forte presenza dei mercati asiatici ed europei, Italia compresa, che fanno la quasi totalità del nostro fatturato – dice ad esempio Nicola Coropulis, direttore generale di Poltrona Frau –. In generale l’affluenza è stata altissima e, soprattutto, sostenuta nel corso di tutta la settimana».

Anche Carola Bestetti, seconda generazione alla guida di Living Divani (che festeggia i 50 anni), è soddisfatta: «Non solo abbiamo avuto tanti visitatori, ma anche più selezionati degli scorsi anni - osserva –. In fiera firmiamo anche ordini, perciò il Salone per noi non è soltanto una vetrina fondamentale, ma anche un momento di business molto importante: è qui che incontriamo quasi tutti i nostri clienti, anche perché noi non abbiamo uno showroom in città». È qui che le aziende decidono le strategie dei mesi a venire: «In base alla risposta dei clienti alle nuove collezioni decidiamo le scelte dei prossimi sei mesi – spiega Stefano Uliana, amministratore delegato di Calligaris –. In stand abbiamo avuto moltissime visite, soprattutto dall’Asia e dagli Stati Uniti, ma davvero è venuto tutto il mondo».

Soddisfazione anche tra le imprese protagoniste delle novità di quest’anno sotto il profilo espositivo, ovvero il nuovo padiglione S.Project, dedicato al mondo del progetto, e la collocazione delle aziende dell’ufficio in padiglioni differenti. «All’inizio ero titubante, ma sono contentissimo di come è andata – dice Albino Celato, fondatore di De Castelli, che ha esposto a S.Project dopo anni di presenza nell’area dedicata alle aziende del design –. Sposo in pieno quest’idea di esporre non più per categoria merceologica ma per target di clientela e know how. Spero che gli organizzatori abbiano la determinazione di ripetere questo format tutti gli anni e non di renderlo biennale». Per Paolo Fantoni, titolare dell’azienda omonima specializzata in arredi per l’ufficio, il trasferimento viceversa al padiglione 16 (l’area tradizionalmente dedicata al design) è stata una «rivelazione: il flusso di visitatori allo stand è raddoppiato rispetto all’ultima edizione – dice –. Forse per il futuro bisognerà trovare un modo per guidare meglio i visitatori specializzati nel nostro settore e trovare un fil rouge che dia maggior valore e visibilità alle aziende del settore collettività presenti al Salone. Ma devo dire che questo spostamento è stato molto positivo per il numero di contatti».

