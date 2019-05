Fca-Renault, accordo vicino: verso un gruppo da 33 miliardi

I consigli d’amministrazione di Fca e di Renault si riuniranno domani per discutere la loro aggregazione, cui seguiranno gli annunci ufficiali da parte delle due società. Fonti parigine rilanciate nella mattina di domenica dai media e dalle agenzie di stampa Bloomberg e Reuters, confermano i rumors registrati dal Financial Times, riguardo un avvicinamento tra i vertici delle due case automobilistiche, allo scopo di dar vita a un player internazionale, capace di competere contro gli altri big dell’auto. Il board di Renault, a quanto si è appreso, è stato convocato domattina alle 8.

Fiat Chrysler Automobiles si appresta ad entrare a far parte dell’alleanza Renault-Nissan Motor Co. A quanto si è appreso l’accordo potrebbe includere uno scambio di capitale, ma sono ancora molti i dettagli da definire e chiarire. «La situazione pare ancora fluida» ha riferito a Reuters una persona vicina al dossier. Secondo alcune fonti, i contatti per l’operazione sono in uno stato avanzato ma il deal potrebbe tuttavia non arrivare in porto, soprattutto a causa delle tensioni tra i partner dell’alleanza Renault Nissan, alcuni dei quali non sarebbero troppo convinti dell’operazione.



Un accordo tra Fca e Renault darebbe vita ad un gruppo da 33 miliardi di euro di capitalizzazione e sarebbe l’esito di un processo di consolidamento tra costruttori di automobili, invocato da più parti in un momento delicato per l’industria che procede verso l’elettrificazione dei propulsori, stringenti controlli per quanto riguarda le emissioni e forti investimenti in tecnologia per la produzione di veicoli connessi e autonomi.

I colloqui tra i due gruppi sono andati avanti nonostante le tensioni tra Renault e Nissan, riferite da alcune fonti, a dimostrazione della delicatezza dell’operazione e delle difficoltà che le case automobilistiche devono affrontare per unire sforzi e investimenti.

