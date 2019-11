Impresa ed export, i valori costruiscono le storie di successo sui mercati internazionali

La componentistica automotive è una delle voci principali della nostra bilancia commerciale e da sola rappresenta il 2,7% del totale dell'export nazionale. Non poco, se si immagina che il vino, prodotto per il quale siamo famosi in tutto il mondo, ne vale all'incirca la metà.

L'Italia, inoltre, è tra i primi esportatori al mondo per questa categoria merceologica, e il 3,6% del valore totale delle esportazioni mondiali è appannaggio del nostro paese, dove imprese, strutturate in filiere di eccellenza, emergono in un settore altamente competitivo e soggetto ad innovazione continua.

Quasi un quarto dei 13 miliardi di dollari (circa 11,5 miliardi di euro ai valori del tempo) pagati per i nostri prodotti provengono direttamente dalla Germania, primo paese importatore, ma tanti altri finiscono nel calcolo del valore aggiunto dei prodotti tedeschi transitando contabilmente da altri paesi. Audi, che mantiene il grosso della produzione in Germania, assembla anche alcuni modelli in Spagna, Ungheria, Slovacchia e Belgio, dove si trovano stabilimenti del Gruppo Volkswagen. E diverse componenti delle auto giungono al luogo finale da altri paesi europei i quali a loro volta comprano dall'Italia.

