Impresa sostenibile, il premio al rush finale

Si stanno componendo in questi giorni la lista finale dei candidati al Premio Impresa sostenibile e il programma finale del Forum sostenibilità 2023, due iniziative create dal Sole 24 Ore con la Santa Sede e che il 25 ottobre costituiranno l’occasione per festeggiare in Vaticano i 18 anni di impegno del gruppo nel racconto delle transizioni gemelle: digitale ed ecologica.

È ancora possibile, ma solo fino al 22 settembre, candidare la propria azienda, o quella in cui si lavora (registrandosi su https://premioimpresasostenibile2023.ilsole24ore.com), alla seconda edizione del Premio Impresa sostenibile, promosso dal Sole 24 Ore con il patrocinio della Pontificia Accademia per la vita, in collaborazione con la Piccola industria di Confindustria e con main partner Banco Bpm. Un’opportunità unica per mettere in evidenza il lavoro svolto nell’ambito della sostenibilità sociale, economica, ambientale e digitale, ed essere premiati nel corso del Forum sostenibilità nel Centro congressi Augustinianum, accanto al colonnato della Basilica di San Pietro. Il premio intende valorizzare piccole e medie imprese italiane (tra 10 e 249 occupati e sotto i 50 milioni di fatturato) che hanno messo in campo, dal 2020, processi e servizi più sostenibili, per rispondere con azioni concrete e trasformative alle crisi in atto e alla sfida dei cambiamenti climatici.

La giuria è presieduta da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24 e di Radiocor e composta da Edoardo Garrone, presidente Gruppo 24 Ore, Marina Brogi, docente dell'Università La Sapienza, Teresa Caradonna, vicepresidente Esg e valore sostenibile di Piccola industria Confindustria, Monsignor Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia Accademia per la vita, Monsignor Dario Edoardo Viganò, Vicecancelliere della Pontificia Accademia e delle scienze sociali, il segretario Thomas Errera e Luca Manzoni, responsabile Corporate & Investment banking di Banco Bpm. La premiazione costituirà uno dei momenti più significativi del Forum sostenibilità. Nelle tavole rotonde, alti rappresentanti delle autorità ecclesiastiche e istituzionali, manager di grandi imprese (a partire dal main partner Eni e dagli official partner A2A, Commerfin e Gruppo San Donato) e i membri della giuria si confronteranno sul tema «Verso il 2030: un nuovo modello di sviluppo economico per le imprese».

Il convegno sarà l’occasione anche per fare il punto su com’è cambiata la visione della sostenibilità nel racconto quotidiano dei media del Gruppo 24 Ore. Un racconto cominciato nell’ottobre 2005 con il lancio della sezione Nòva 24, dedicata all’innovazione tecnologica, sociale e ambientale, e proseguito con i Rapporti Donne & Lavoro e Sviluppo sostenibile (2006) premiati con la menzione speciale del Premio Sodalitas e con il Premio Anima per il sociale. Un percorso amplificato dai Forum e dai corsi di formazione sulla leadership femminile (2007), proseguito con le trasmissioni green di Radio 24 e con i tanti master dedicati alla sostenibilità e alla transizione energetica, tuttora al centro dell’offerta del Sole 24 Ore Formazione, e poi con il blog dedicato alla diversity Alley Oop (2016), con l’Osservatorio Esg lanciato da Plus Il Sole 24 Ore (2018), con il notiziario Esg dell’agenzia di stampa Radiocor (2019), con la sezione Sostenibilità del sito ilsole24ore.com (2020), con il ranking Leader della sostenibilità creato con Statista (2021). Fino al fiorire di iniziative del 2022: la creazione dell’indice di Borsa Morningstar IlSole24Ore Sustainability 24, del Forum sostenibilità e del Premio Impresa sostenibile con la Santa Sede e il palinsesto sostenibilità del Festival dell’economia di Trento. Tutte iniziative potenziate nel 2023 e amplificate dai podcast e libri del Sole 24 Ore e dall’area Servizi professionali del Gruppo.